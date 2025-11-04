Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Κυψέλη, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο.

Το δυστύχημα συνέβη σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του συμβάντος.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.