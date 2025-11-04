Για 5η συνεχόμενη χρονιά, η Renault έχει ένα μοντέλο της στους φιναλίστ του σημαντικότερου θεσμού της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης – μετά τις νίκες των Scenic E-Tech Electric (2024) και Renault 5 E-Tech Electric (2025).

Το πλέον ευέλικτο compact ηλεκτρικό όχημα της κατηγορίας του, το Renault 4 E-Tech Electric, ξεχωρίζει, επίσης, για τους άνετους εσωτερικούς χώρους, την άνεση και την πλούσια τεχνολογία που ενσωματώνει.

Το Renault 4 E-Tech Electric συγκαταλέγεται στους επτά φιναλίστ για το βραβείο Car of the Year 2026. Η επιτροπή, που αποτελείται από 57 δημοσιογράφους από 23 ευρωπαϊκές χώρες, αξιολόγησε 35 μοντέλα προτού αναδείξει την τελική επτάδα. Ο νικητής θα διαδεχθεί τα Renault Scenic E-Tech Electric (νικητής 2024) και Renault 5 E-Tech Electric / Alpine A290 (νικητές 2025).