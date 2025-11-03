Πανικός επικράτησε το πρωί της Δευτέρας (03/11) στο κέντρο της Ρώμης, κοντά στο Κολοσσαίο, όταν κατέρρευσε μέρος του μεσαιωνικού πύργου Torre dei Conti κατά τη διάρκεια έργων αποκατάστασης. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:30 π.μ. και αρκετή σκόνη κάλυψε την περιοχή. Άμεσα στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική.

Κάτω από τα συντρίμμια παρέμειναν, για λιγότερο από μία ώρα, τέσσερις εργάτες. Οι τρεις απεγκλωβίστηκαν πολύ σύντομα, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Για τον απεγκλωβισμό του τέταρτου εργάτη χρειάσθηκε να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες. Πριν από λίγο κατέστη δυνατό να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει τραύμα στο κεφάλι.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:30 π.μ., προκαλώντας στήλη σκόνης ορατή μέχρι τη Via dei Fori Imperiali, μόλις λίγα βήματα από το Κολοσσαίο. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν τρεις ομάδες της πυροσβεστικής, δύο πυροσβεστικά οχήματα με κλίμακα και ειδικές ομάδες έρευνας και διάσωσης κάτω από τα ερείπια, σε συνεργασία με 118 διασώστες και τις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις εργάτες που βρίσκονταν στο χώρο διασώθηκαν: τρεις από αυτούς βρίσκονταν στην κορυφή του πύργου και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια με τη βοήθεια της κλίμακας, ενώ ένας τέταρτος, που είχε παγιδευτεί εν μέρει κάτω από τα ερείπια, απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες και παραδόθηκε στους υπεύθυνους υγείας. Ο εργαζόμενος βρέθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την απαιτούμενη αξιολόγηση. Ολόκληρη η περιοχή του Largo Corrado Ricci και το τμήμα του Ιμπέριαλ Φόρουμ που γειτνιάζει με τον πύργο αποκλείστηκαν άμεσα από πεζούς και οχήματα, προκειμένου να διεξαχθούν εργασίες ασφάλειας. Οι αστυνομικοί της Roma Capitale Local Police – Group I Centro ανέλαβαν τον έλεγχο των προσβάσεων και την εκτροπή της κυκλοφορίας, ενώ τεχνικοί της Κοινοτικής Εφορείας Πολιτιστικών Κτιρίων πραγματοποίησαν αρχικό έλεγχο για τις ζημιές στη δομή και στις σκαλωσιές του εργοταξίου. Λίγο μετά την κατάρρευση, στο σημείο έφτασαν ο δήμαρχος Ρώμης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι και ο υπουργός Πολιτισμού Αλέσαντρο Τζιούλι, παρακολουθώντας στενά τις επιχειρήσεις διάσωσης και τον έλεγχο του πύργου από τους πυροσβέστες. Η Torre dei Conti υποβάλλεται αυτήν την περίοδο σε εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης, χρηματοδοτούμενες από κονδύλια του PNRR, στο πλαίσιο ευρύτερου προγράμματος αναστήλωσης των μνημείων της αρχαίας Ρώμης. Ο πύργος, που χρονολογείται από τον 13ο αιώνα και αρχικά είχε ύψος περίπου 60 μέτρα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά οχυρωμένα κτίρια της Ρώμης. Βρίσκεται στην περιοχή Monti, κοντά στη διασταύρωση της Via Cavour με τη Via dei Fori Imperiali, στο χώρο ενός αρχαίου ναού αφιερωμένου στη θεά Tellus. Η ιστορία του συνδέεται με την ισχυρή οικογένεια των Κόμητων του Segni και τον Πάπα Ιννοκέντιο Γ΄, ο οποίος ανέθεσε την κατασκευή του το 1238 ως σύμβολο κύρους και πολιτικού ελέγχου της πόλης. Στο παρελθόν, ο πύργος ήταν γνωστός και ως Torre Maggiore, όνομα που μαρτυρά τη μεγαλοπρέπεια της αρχικής του μορφής. Στην πλήρη ακμή του, ο πύργος υπερέβαινε σε ύψος τα σημερινά 29 μέτρα, προκαλώντας τον θαυμασμό του Φραντσέσκο Πετράρχη, που τον περιέγραψε ως «Turris illa toto orbe unica» – «ο μοναδικός πύργος στον κόσμο». Κατά τους αιώνες υπέστη ζημιές από σεισμούς, ιδιαίτερα εκείνον του 1349, που τον καθιστούσε ακατοίκητο. Αποκαταστάθηκε και ενισχύθηκε ξανά τον 17ο αιώνα υπό τον Πάπα Αλέξανδρο VIII, που κατασκεύασε τα δύο χαρακτηριστικά στηρίγματα στη βάση του πύργου. Μεταξύ 19ου και 20ού αιώνα, οι αστικές επεμβάσεις για το άνοιγμα της Via Cavour και αργότερα της Via dei Fori Imperiali απομόνωσαν τον πύργο από τον περιβάλλοντα ιστό, επαναφέροντάς τον στην εμφάνιση αυτόνομου μνημείου, σχεδόν αιωρούμενου ανάμεσα στο αρχαίο και το σύγχρονο. Κατά την περίοδο του φασισμού, το 1937, ο πύργος δωρήθηκε από τον Μουσολίνι στη Federazione Nazionale Arditi d’Italia, που εγκατέστησε εκεί τα γραφεία της. Την επόμενη χρονιά, η αίθουσα του Ναού της Ειρήνης, πάνω στην οποία στηρίζεται η βάση του πύργου, μετατράπηκε σε μαυσωλείο για τον στρατηγό Αλεσάντρο Παρίσι, πρόεδρο της ομοσπονδίας, ο οποίος σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Τα λείψανά του εξακολουθούν να βρίσκονται στον ρωμαϊκό σαρκοφάγο της αίθουσας. Οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή, απομακρύνοντας ερείπια και ελέγχοντας τη στατικότητα του κτιρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος κατάρρευσης. Η περιοχή θα παραμείνει κλειστή στο κοινό τουλάχιστον έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες στατικής διερεύνησης.