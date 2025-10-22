Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν το βράδυ της Τετάρτης (22/10) στη Ρώμη, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στο Βατικανό. Αύριο το πρωί θα γίνουν δεκτοί, σε ιδιωτική ακρόαση, από τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ενώ στη συνέχεια ο βρετανός μονάρχης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν. Η βασίλισσα Καμίλα θα επισκεφθεί το παρεκκλήσι Παολίνα.

Το βασιλικό ζεύγος συνοδεύει ο αρχιεπίσκοπος του Γιορκ, Στέφεν Κότρελ, καθώς η νέα αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, Σάρα Μαλάλι, αναμένεται να αναλάβει επίσημα καθήκοντα τον Μάρτιο. Η επίσκεψη θεωρείται ιστορική, καθώς είναι η πρώτη φορά από το σχίσμα ανάμεσα στην Καθολική και την Αγγλικανική Εκκλησία το 1534 που ένας βρετανός μονάρχης θα προσευχηθεί μαζί με τον ποντίφικα.

Η οικουμενική προσευχή, αφιερωμένη στη φροντίδα της πλάσης, θα τελεστεί αύριο το μεσημέρι στην Καπέλα Σιξτίνα, παρουσία του πάπα Λέοντα και του αρχιεπισκόπου του Γιορκ. Το γεγονός εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ των δύο Εκκλησιών.

Πριν την αναχώρησή τους, ο Κάρολος και η Καμίλα θα συναντηθούν με εκπροσώπους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα τους περιλαμβάνει επίσης επίσκεψη στη βασιλική του Αγίου Παύλου, αφιερωμένη στον οικουμενικό διάλογο.