Ένας Ιάπωνας τουρίστας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από τον εξωτερικό τοίχο του Πάνθεον στη Ρώμη.

Ο άνδρας, 69 ετών, καθόταν στον τοίχο πριν πέσει 7 μέτρα στον αρχαίο χαρακτήρα του μνημείου την Παρασκευή το βράδυ, όπως μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Οι διασώστες χρειάστηκε να σπάσουν μια πύλη στη Via della Palombella έξω από το Πάνθεον για να φτάσουν στον άνδρα, ο οποίος διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου.

Η αστυνομία της Ρώμης έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιταλικού Τύπου το Σάββατο, ο άνδρας επισκεπτόταν τη Ρώμη μαζί με την κόρη του, η οποία ανέφερε στην αστυνομία ότι έπεσε έπειτα από ξαφνική αδιαθεσία, χάνοντας την ισορροπία του.

Ο τοίχος συχνά γεμίζει τουρίστες που κάνουν διάλειμμα από τα αξιοθέατα.

Το Πάνθεον, που χτίστηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό και είναι διάσημο για το οκούλος του – την τρύπα στον τεράστιο τρούλο του – αποτελεί ένα από τα πιο επισκέψιμα μνημεία της Ιταλίας.

Η είσοδος ήταν δωρεάν μέχρι το 2023, όταν εισήχθη σύστημα εισιτηρίων. Το τέλος των 5€ προκάλεσε τότε αντιδράσεις, αλλά δεν απέτρεψε τους τουρίστες, με περισσότερους από 4 εκατομμύρια να επισκέπτονται το μνημείο το 2024. Συχνά σχηματίζονται μεγάλες ουρές στην Piazza della Rotonda έξω από το μνημείο.