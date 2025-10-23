Ο ΟΠΕΚΑ αναμένεται να καταβάλει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου τα επιδόματα στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ). Όπως συνήθως συμβαίνει, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από την προηγούμενη εργάσιμη, δηλαδή από την Πέμπτη μετά τις 17:00, και θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων την ίδια ημέρα

Παράλληλα με το ΚΕΑ, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει και άλλα επιδόματα, όπως:

Επίδομα γέννησης

Επίδομα στέγασης

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Έξοδα κηδείας

Σχετικά με το Α21

Αντίθετα, η πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21 δεν προβλέπεται αυτήν την εβδομάδα, καθώς οι αιτήσεις στην πλατφόρμα συνεχίζονται. Η πέμπτη δόση για το 2025 θα καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη του Νοεμβρίου, ενώ η έκτη και τελευταία δόση αναμένεται πριν τα Χριστούγεννα.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα ανακοινώσει μέχρι την Κυριακή 26 Οκτωβρίου τον «χάρτη πληρωμών», με τα ονόματα των δικαιούχων και τα ποσά όλων των επιδομάτων που θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ την ερχόμενη εβδομάδα.