Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα εκτενές πακέτο εισοδηματικών ενισχύσεων συνολικού ύψους άνω των 2,5 δισ. ευρώ, με στόχο να στηρίξει εκατομμύρια νοικοκυριά, εργαζόμενους και συνταξιούχους απέναντι στις επιπτώσεις της ακρίβειας και του αυξανόμενου κόστους ζωής. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, εφάπαξ ενισχύσεις, επιστροφές ενοικίου, μείωση φόρων και αναπροσαρμογές βασικών επιδομάτων, και θα υλοποιηθούν σταδιακά μέσα στο διάστημα Νοέμβριος 2025 – Μάιος 2026, ώστε να εξασφαλιστεί σταθερή και βιώσιμη οικονομική στήριξη για τα νοικοκυριά.

Δείτε το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Νοέμβριος 2025:

Αυξήσεις για 150.000 ένστολους: +145 ευρώ για στρατιωτικούς, +111 ευρώ για αστυνομικούς, με αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου.

+145 ευρώ για στρατιωτικούς, +111 ευρώ για αστυνομικούς, με αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου. Εφάπαξ ενίσχυση 250 ευρώ σε 1,4 εκατ. συνταξιούχους και οικονομικά ασθενείς πολίτες.

σε 1,4 εκατ. συνταξιούχους και οικονομικά ασθενείς πολίτες. Επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ ετησίως για 1,28 εκατ. νοικοκυριά, με επιπλέον 50 ευρώ ανά παιδί.

Δεκέμβριος 2025:

Αυξήσεις συντάξεων για 2,5 εκατ. συνταξιούχους (2,3%-2,5%).

(2,3%-2,5%). Οι 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν το 50% της αύξησης, με πλήρη απόδοση από το 2027.

θα λάβουν το 50% της αύξησης, με πλήρη απόδοση από το 2027. Κόστος αυξήσεων: 467 εκατ. ευρώ για το 2026.

Ιανουάριος 2026:

Μειώσεις συντελεστών φόρου εισοδήματος (–2 έως –22 μονάδες), με δημοσιονομικό όφελος άνω των 900 εκατ. ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ.

Απρίλιος – Μάιος 2026:

Αυξήσεις σε όλους τους μισθούς του Δημοσίου.

Κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα από 880 σε πάνω από 900 ευρώ μικτά , ωφελώντας 600.000 εργαζόμενους.

, ωφελώντας 600.000 εργαζόμενους. Άνοδος σχεδόν 20 επιδομάτων, μεταξύ αυτών ανεργίας, αδείας, γάμου, μητρότητας και τριετιών.

μεταξύ αυτών ανεργίας, αδείας, γάμου, μητρότητας και τριετιών. Εκτιμώμενο κόστος αυξήσεων στους μισθούς του Δημοσίου: 360 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη σταδιακή ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ακρίβειας.