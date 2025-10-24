Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε σήμερα σε νέα πληρωμή για 1.392 δικαιούχους.

Η 11η απόφαση έγκρισης πίστωσης καταβολής του ποσού των 4.994.798,14 ευρώ αφορά 1.081 φυσικά πρόσωπα με 2.791.805,96 ευρώ και 311νομικά πρόσωπα με 2.202.992,18 ευρώ. Το ποσό αυτό θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση για την απόκτηση 1.554 ηλεκτρικών οχημάτων.

Από την έναρξη του προγράμματος τον Ιούνιο του 2024, οι συνολικές πληρωμές φτάνουν τα 43.129.392,70 ευρώ, επιταχύνοντας την μετάβαση προς τη βιώσιμη κινητικότητα στην Ελλάδα.