Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην επαρχιακή οδό Άρτας- Νεοχωρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.
Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 21χρονος εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε αρδευτικό αυλάκι.
Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση.
Από το όχημα ανασύρθηκαν τραυματισμένοι ο οδηγός, ένας 17χρονος και μία 16χρονη.
Και οι τρεις διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο της Άρτας ενώ σχετική έρευνα διεξάγεται από την Τροχαία.
