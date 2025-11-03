Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην επαρχιακή οδό Άρτας- Νεοχωρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 21χρονος εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε αρδευτικό αυλάκι.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση.

Από το όχημα ανασύρθηκαν τραυματισμένοι ο οδηγός, ένας 17χρονος και μία 16χρονη.

Και οι τρεις διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο της Άρτας ενώ σχετική έρευνα διεξάγεται από την Τροχαία.