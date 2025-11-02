Τροχαίο δυστύχημα με θύμα οδηγό μηχανής που συγκρούστηκε με αγριογούρουνο, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Μάνη.

Νεκρός είναι ένας 24χρονος, όπως αναφέρουν πληροφορίες από το flynews.gr, με το τροχαίο να σημειώνεται στο 11ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Γυθείου – Αρεόπολης στη Μάνη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με το μεγαλόζωμο ζώο και στη συνεχεία εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κολώνα και έπεσε σε χωμάτινο χαντάκι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό.