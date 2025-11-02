Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

 Στρακόσα, Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Πιερό.

