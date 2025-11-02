Ομάδα

Η Τσέλσι πέρασε και πάλι από την έδρα της Τότεναμ (1-0), με τον Πέδρο Νέτο να σκοράρει το μοναδικό γκολ και να «βάφει» μπλε το λονδρέζικο ντέρμπι. Το αποτέλεσμα άφησε τους γηπεδούχους απογοητευμένους, καθώς η ήττα διατήρησε τους «σπερς» σε απόσταση από τις κορυφαίες θέσεις της Premier League. Μετά τη λήξη του αγώνα, όμως, η […]