Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League
Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ:
Στρακόσα, Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Πιερό.
Η Αθήνα ετοιμάζεται για ένα απόγευμα γεμάτο… τένις! Ο τρεις φορές κάτοχος Grand Slam, Σταν Βαβρίνκα, κάνει πρεμιέρα στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, τη Δευτέρα (3/11) στις 18:00 στο Telekom Center Athens. Ο Ελβετός πρώην Νο.3 του κόσμου, γνωστός για το μοναδικό, δυναμικό αλλά και ντελικάτο backhand με το ένα χέρι, παραμένει σημείο […]
Η Τσέλσι πέρασε και πάλι από την έδρα της Τότεναμ (1-0), με τον Πέδρο Νέτο να σκοράρει το μοναδικό γκολ και να «βάφει» μπλε το λονδρέζικο ντέρμπι. Το αποτέλεσμα άφησε τους γηπεδούχους απογοητευμένους, καθώς η ήττα διατήρησε τους «σπερς» σε απόσταση από τις κορυφαίες θέσεις της Premier League. Μετά τη λήξη του αγώνα, όμως, η […]
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το παιχνίδι με τον Ηρακλή για την εικόνα της ομάδας του, αλλά και τον Εβάν Φουρνιέ
Ο Ηρακλής πραγματοποίησε αξιόλογη εμφάνιση στο ΣΕΦ, αλλά ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές και εξασφάλισε η νίκη με 103-87
Ο Γουέσλεϊ Φοφανά φαίνεται ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από τα προβλήματα εκτός γηπέδου. Ο Γάλλος αμυντικός της Τσέλσι, που ήδη έχει απαγόρευση οδήγησης λόγω οκτώ παραβάσεων ταχύτητας, καλείται τώρα να εκτίσει 300 ώρες κοινωφελούς εργασίας! 🚨 Wesley Fofana, who is already suspended from driving for eight speeding offenses, must now complete 300 hours of […]