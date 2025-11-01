Σημαντικά ευρήματα για την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων προκύπτουν από το πρόγραμμα «Βόρεια Κυνουρία: Ένα Πρόγραμμα Ζωής», που υλοποιεί από το 2023 ο Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών Επεισοδίων σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Κέντρο Υγείας Άστρους και τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Όπως δήλωσε στο Πρακτορείο FM και την εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» η παθολόγος και επίκουρη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γενική Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών Επεισοδίων, Ελένη Κορομπόκη, στόχος του προγράμματος, που χρηματοδοτείται από το Ελλάδα 2021 και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, είναι η έγκαιρη ανίχνευση παραγόντων κινδύνου για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και καρδιαγγειακά νοσήματα.

«Είναι κρίσιμης σημασίας η πρόληψη στα εγκεφαλικά και αυτό αποτυπώνεται ευκρινώς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του 2023 και ήδη έχουν ελεγχθεί 3.700 άτομα. Δεν ελέγχθηκαν μόνο με εξετάσεις αίματος για χοληστερίνη ή διαβήτη, αλλά και για υπέρταση και βλάβες σε όργανα-στόχους, όπως η καρδιά, οι οφθαλμοί και τα αγγεία. Ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις και ο πληθυσμός αυτός θα επανελεγχθεί τα επόμενα χρόνια», σημείωσε η κ. Κορομπόκη.

Ένα πρότυπο πρόγραμμα για τον γενικό πληθυσμό

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφαλικών Επεισοδίων στις 29 Οκτωβρίου, η κ. Κορομπόκη εξήγησε ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση με σκοπό τη μείωση των εγκεφαλικών και καρδιαγγειακών νοσημάτων στον πληθυσμό. «Στόχος μας είναι να κάνουμε ένα screening του πληθυσμού – πρόκειται για ημιαστικό πληθυσμό με περιορισμένη πρόσβαση σε οργανωμένες υπηρεσίες υγείας – να εντοπίσουμε παράγοντες κινδύνου και να τους διορθώσουμε. Από το πρόγραμμα θα αντλήσουμε γνώσεις που θα προσαρμόσουμε ευρύτερα στον ελληνικό πληθυσμό», ανέφερε.

Ανησυχητικά ποσοστά υπέρτασης και παχυσαρκίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 40% των συμμετεχόντων είναι υπερτασικοί, ενώ το 10% δεν γνώριζε την πάθησή του πριν από τον έλεγχο. «Περίπου ένας στους τέσσερις καπνίζει και πάνω από το 50% είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι», υπογράμμισε η κ. Κορομπόκη. Η επιλογή της Βόρειας Κυνουρίας έγινε, όπως εξήγησε, επειδή υπάρχουν διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα και λόγω της εντοπιότητας του επίτιμου προέδρου του Οργανισμού, Κωνσταντίνου Βέμμου, «ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των εγκεφαλικών στη χώρα μας».

Έως και 35.000 νέα περιστατικά ετησίως στην Ελλάδα

Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, μετά τη στεφανιαία νόσο και τις νεοπλασίες, και την πρώτη αιτία αναπηρίας στους ενήλικες. «Στην Ελλάδα, καταγράφονται περίπου 30.000 έως 35.000 νέα περιστατικά κάθε χρόνο. Οι συνέπειες είναι συχνά σοβαρές, προκαλώντας αναπηρίες που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών και των οικογενειών τους. Η πρόληψη και η έγκαιρη θεραπεία είναι καθοριστικές», τόνισε η καθηγήτρια.

Κύριοι παράγοντες κινδύνου

Η υπέρταση ευθύνεται για περίπου το 25% των εγκεφαλικών, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης ο διαβήτης, το κάπνισμα, η αθηροσκλήρωση, η κολπική μαρμαρυγή και άλλα σπανιότερα αίτια.

Αναγνώριση των συμπτωμάτων – Η σημασία της άμεσης αντίδρασης

«Είναι πολύ σημαντικό όταν κάποιος πάθει εγκεφαλικό να αναγνωρίσει τα συμπτώματα και να μεταβεί άμεσα στο νοσοκομείο, κατά προτίμηση με το ΕΚΑΒ. Το ακρωνύμιο FAST (face, arm, speech, time) βοηθά στην αναγνώριση: στραβό στόμα, αδυναμία σε ένα χέρι, δυσκολία στον λόγο και ανάγκη για άμεση κλήση στο 166. Τα συμπτώματα εμφανίζονται αιφνίδια, όπως αιφνίδια κλείνει ή σπάει το αγγείο», εξήγησε η κ. Κορομπόκη.

Η πρόληψη σώζει ζωές

Η Γενική Γραμματέας του Οργανισμού επεσήμανε τη σημασία της πρόληψης. «Η πρόληψη επιτυγχάνεται με τη θεραπεία των αγγειακών παραγόντων κινδύνου – υπέρτασης, διαβήτη, παχυσαρκίας, δυσλιπιδαιμίας, κολπικής μαρμαρυγής – αλλά και με αλλαγές στον τρόπο ζωής. Να αποφεύγουμε την καθιστική ζωή και το κάπνισμα, να ασκούμαστε, να ακολουθούμε μεσογειακή διατροφή, να φροντίζουμε την ψυχοσωματική μας υγεία και να κάνουμε τακτικούς ελέγχους», κατέληξε.