Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε σήμερα στη Μανάμα του Μπαχρέιν με την Υπουργό Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου, Υβέτ Κούπερ.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας, της μετανάστευσης και των σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.

Επίσης, ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, Ayman Al Safadi.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις περιφερειακές εξελίξεις, το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, τη σημασία της διατήρησης της κατάπαυσης του πυρός και την ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.