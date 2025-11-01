Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, έχει εκφράσει ένθερμα την αγάπη του για τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα. Ήταν πριν από ένα χρόνο, όταν ο επικεφαλής του Blue Oval είπε στο κοινό ότι οδηγούσε ένα Xiaomi SU7 – και ότι το λάτρευε. Στη συνέχεια, πριν από λίγους μήνες, ο Φάρλεϊ είπε ότι έβρισκε την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία «ταπεινωτική». Τώρα, τα λόγια του γίνονται πολύ πιο δυσοίωνα.

Σε συνέντευξή του αυτή την εβδομάδα στο CBS Sunday Morning , ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ford συνέκρινε την αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας σήμερα με εκείνη της Ιαπωνίας της δεκαετίας του 1980. Σύμφωνα με τον Farley:

«Έχουν αρκετή παραγωγική ικανότητα στην Κίνα με τα υπάρχοντα εργοστάσια για να εξυπηρετήσουν ολόκληρη την αγορά της Βόρειας Αμερικής, κάτι που μας οδήγησε όλους στην πτώχευση. Η Ιαπωνία δεν το είχε ποτέ αυτό, επομένως αυτό αποτελεί ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο κινδύνου για τη βιομηχανία μας».

Στη συνέχεια, ο Φάρλεϊ παραδέχτηκε ότι τα κινεζικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται σήμερα είναι αυτοκίνητα που οι Αμερικανοί θα αγόραζαν πρόθυμα, αποκαλώντας το SU7 που οδηγεί «υψηλής ποιότητας» με μια «εξαιρετική ψηφιακή εμπειρία». Εξακολουθεί να οδηγεί ένα, είπε, επειδή τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι «ο ανταγωνισμός και για να τα νικήσεις, πρέπει να τα γνωρίσεις».

Δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα διαθέτουν «ανώτερη τεχνολογία εντός αυτοκινήτου» και ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες «βρίσκονται σε παγκόσμιο ανταγωνισμό με την Κίνα, και δεν πρόκειται μόνο για ηλεκτρικά οχήματα. Και αν χάσουμε αυτό, δεν έχουμε μέλλον στη Ford».