Καταστροφικό το πέρασμα του τυφώνα «Μελίσα» από τη βόρεια Καραϊβική, καθώς άφησε πίσω του δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των θυμάτων του τυφώνα «Μελίσα» ανέβηκε σε 49 την Πέμπτη, σύμφωνα με επίσημες αναφορές, αφού προκάλεσε καταστροφές σε μεγάλο μέρος της βόρειας Καραϊβικής και επιτάχυνε καθώς περνούσε από τις Βερμούδες στον Βόρειο Ατλαντικό.

Οι αρχές της Αϊτής, η οποία δεν επλήγη άμεσα αλλά υπέστη ημέρες καταρρακτώδους βροχής από την αργοκίνητη καταιγίδα, ανέφεραν τουλάχιστον 30 θανάτους και 20 αγνοούμενους.

Drone footage reveals the devastation in Lacovia, Jamaica, where Hurricane Melissa left homes in ruins, roads underwater, and power knocked out across the region. pic.twitter.com/7DSweEQbR5 — AccuWeather (@accuweather) October 30, 2025

Τουλάχιστον 23 άτομα, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη νότια πόλη Petit-Goave της Αϊτής, όταν ένας ποταμός ξεχείλισε. Οι βροχές προκάλεσαν επίσης ζημιές σε δρόμους, σπίτια και αγροτικές εκτάσεις.

Ο υπουργός Πληροφοριών της Τζαμάικα επιβεβαίωσε τουλάχιστον 19 θανάτους, αλλά δήλωσε ότι οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Η καταιγίδα άφησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, κατέστρεψε στέγες κτιρίων και σκέπασε τα χωράφια με μπάζα.

Ο στρατός της Τζαμάικας κάλεσε το εφεδρικό προσωπικό να παρουσιαστεί για υπηρεσία, προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας.

Η Μελίσα έπληξε τη νοτιοδυτική Τζαμάικα την Τρίτη ως ισχυρός τυφώνας κατηγορίας 5, η ισχυρότερη καταιγίδα που έπληξε ποτέ τις ακτές της καραϊβικής χώρας και ο πρώτος μεγάλος τυφώνας που το έκανε αυτό από το 1988.

Οι ταχύτητες του ανέμου ήταν πολύ πάνω από το ελάχιστο επίπεδο για την κατηγορία των ισχυρότερων τυφώνων. Οι μετεωρολόγοι της AccuWeather δήλωσαν ότι ο τυφώνας κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των ισχυρότερων τυφώνων που έχουν καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό όσον αφορά την ταχύτητα του ανέμου όταν έπληξε την ξηρά.

Οι μετεωρολόγοι εκτίμησαν ότι οι ζημιές και οι οικονομικές απώλειες σε ολόκληρη τη δυτική Καραϊβική ανέρχονται από 48 έως 52 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο τυφώνας «Μελίσα» έπληξε επίσης την ανατολική Κούβα, όπου περίπου 735.000 άτομα εκκενώθηκαν, αλλά μέχρι την Πέμπτη δεν είχαν αναφερθεί θάνατοι, παρά τις εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες.

Περπατώντας ξυπόλητοι μέσα στη λάσπη

Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Jamaica Observer της Πέμπτης έγραφε: «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ». Το Κίνγκστον γλίτωσε από τις χειρότερες ζημιές.

Οι πτήσεις και η βοήθεια άρχισαν να καταφθάνουν στα αεροδρόμια της Τζαμάικα, σύμφωνα με τις αρχές.

Ωστόσο, σε ολόκληρη τη χώρα, περισσότερες από 130 οδοί παρέμεναν μπλοκαρισμένες από δέντρα, συντρίμμια και ηλεκτροφόρα καλώδια, σύμφωνα με τις αρχές, αναγκάζοντας τον στρατό να καθαρίσει τους δρόμους με τα πόδια σε απομονωμένες περιοχές, με ασθενοφόρα να ακολουθούν από κοντά.

Δορυφορικές εικόνες έδειξαν εκτάσεις με δέντρα και σπίτια κατεστραμμένα στις περιοχές της Τζαμάικα που επλήγησαν περισσότερο, με το λιγοστό εναπομείναντα πράσινο να έχει αποφυλλωθεί και τα περισσότερα κτίρια να έχουν καταστραφεί.

Σε μια γειτονιά του Μοντέγκο Μπέι του νησιού, ο 77χρονος Άλφρεντ Χάινς περπατούσε ξυπόλητος μέσα σε παχύ λάσπη και συντρίμμια, καθώς περιέγραφε την οριακή του διαφυγή από τα ανερχόμενα νερά της πλημμύρας.

«Σε κάποιο σημείο, βλέπω το νερό να φτάνει μέχρι τη μέση μου και (μετά) από περίπου 10 λεπτά, το βλέπω να φτάνει μέχρι το λαιμό μου και καταφέρνω να διαφύγω», είπε στο Reuters την Τετάρτη.

«Θέλω απλώς να το ξεχάσω και να επιστρέψουν τα πράγματα στο φυσιολογικό».

Στα δυτικά μέρη του νησιού, οι άνθρωποι συνωστίζονταν σε σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα για να εφοδιαστούν με προμήθειες.

«Το Μοντέγκο Μπέι δεν έχει βενζίνη. Τα περισσότερα βενζινάδικα είναι κλειστά», δήλωσε Βρετανίδα τουρίστρια στο Reuters, προσθέτοντας ότι της πήρε τουλάχιστον έξι ώρες για να διανύσει τα 174 χιλιόμετρα (108 μίλια) μέχρι την πρωτεύουσα της Τζαμάικα.

«Ο αυτοκινητόδρομος ήταν κλειστός. Υπήρχαν εμπόδια στο δρόμο και πεσμένα δέντρα», είπε.

Πάνω από το 70% των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στην Τζαμάικα παρέμεναν χωρίς ρεύμα την Πέμπτη το πρωί, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας Ντάριλ Βάζ, με τις γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος να έχουν πέσει σε όλους τους δρόμους του νησιού.

Σε επιφυλακή οι Βερμούδες

Στις Βερμούδες, τροπικές συνθήκες επικρατούσαν το βράδυ της Πέμπτης, καθώς ο τυφώνας κινούνταν δυτικά του νησιού, με μέγιστους ανέμους 155 χλμ./ώρα, κατευθυνόμενος βορειοανατολικά με ταχύτητα 61 χλμ./ώρα. Παρά την εξασθένησή της, η Μελίσσα εξακολουθεί να διατηρεί ανέμους 165 χλμ./ώρα, παραμένοντας τυφώνας κατηγορίας 2.

Οι κάτοικοι παρέμειναν ψύχραιμοι, καθώς αναμενόταν ότι η καταιγίδα θα περνούσε σε σχετική απόσταση. Οι αρχές έκλεισαν τη γέφυρα του νησιού και ανακοίνωσαν ότι σχολεία και φέρι θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή «για προληπτικούς λόγους».

Αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αρχές αναμένουν να αποφασίσουν μέχρι το Σάββατο εάν είναι ασφαλές για τις εκατοντάδες των ανθρώπων που εκκένωσαν τα πληγμένα νησιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Άμεση ανθρωπιστική βοήθεια

Οι επιστήμονες λένε ότι οι τυφώνες εντείνονται γρηγορότερα και με μεγαλύτερη συχνότητα ως αποτέλεσμα της θέρμανσης των υδάτων των ωκεανών που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Πολλοί ηγέτες της Καραϊβικής έχουν καλέσει τις πλούσιες, βαριά ρυπογόνες χώρες να προσφέρουν αποζημιώσεις με τη μορφή βοήθειας ή ελάφρυνσης του

Παρά το γεγονός ότι ο ΟΗΕ έχει δημιουργήσει ένα ταμείο για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε αξιόπιστη χρηματοδότηση για πιο ακραία καιρικά φαινόμενα το 2023, οι δωρεές δεν έχουν επιτύχει τους στόχους.

Ο αμερικανικός μετεωρολογικός οργανισμός AccuWeather ανέφερε ότι ο τυφώνας Μελίσα ήταν ο τρίτος πιο έντονος τυφώνας που έχει παρατηρηθεί στην Καραϊβική, καθώς και ο πιο αργός, επιδεινώνοντας τις ζημιές στις πληγείσες περιοχές.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης των ΗΠΑ κατευθύνθηκαν προς την Τζαμάικα την Πέμπτη για να βοηθήσουν στις προσπάθειες αποκατάστασης, σύμφωνα με τις αρχές της Τζαμάικα. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προσφέρουν «άμεση ανθρωπιστική βοήθεια» στον λαό της Κούβας, μακροχρόνιο εχθρό των ΗΠΑ.

Οι αρχές της Κούβας, την οποία η «Μελίσα» έπληξε ως τυφώνας κατηγορίας 3, δήλωσαν ότι «περιμένουν διευκρινίσεις σχετικά με το πώς και με ποιον τρόπο είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν».

Τουλάχιστον 241 κουβανικές κοινότητες παρέμεναν απομονωμένες και χωρίς επικοινωνία την Τετάρτη μετά το πέρασμα του τυφώνα από την επαρχία Σαντιάγο, σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές των μέσων ενημέρωσης, επηρεάζοντας έως και 140.000 κατοίκους.

Οι κάτοικοι του Σαντιάγο, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Κούβας, άρχισαν να επιστρέφουν για να επισκευάσουν τα σπίτια τους. Οι αρχές είχαν στείλει 735.000 άτομα σε καταφύγια εκτός της ζώνης του τυφώνα και μετέφεραν τους τουρίστες στα βόρεια νησιά σε ξενοδοχεία στην ενδοχώρα.Πηγή: Reuters