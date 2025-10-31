Κόβει την ανάσα το νέο βίντεο από την πτήση στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα, ο οποίος προκάλεσε τεράστιες καταστροφές και άφησε πίσω του 30 νεκρούς στην Καραϊβική.

Τα πλάνα αυτή τη φορά δεν προέρχονται από τις θέσεις των επιβατών, αλλά από το κόκπιτ του αεροσκάφους, προσφέροντας μια μοναδική εικόνα από το εσωτερικό του φαινομένου.

Ever wondered what it’s like to fly into the eye of a hurricane? NOAA and their trusty plane, Kermit, just gave us a front-row seat to the chaos inside the eye of #Melissa….. and let’s just say, this was no smooth flight. ✈️ pic.twitter.com/zk7QKcbgo8 — WeatherNation (@WeatherNation) October 30, 2025

Όπως διακρίνεται στο βίντεο, η πτήση διεξάγεται με σχεδόν μηδενική ορατότητα, μέσα σε ένα πυκνό τείχος από νέφη και ισχυρούς ανέμους.

Παρά τις σφοδρές αναταράξεις που σχεδόν πέταξαν από τις θέσεις τους τον πιλότο και τους συγκυβερνήτες, το πλήρωμα αντιμετωπίζει την κατάσταση με εντυπωσιακή ψυχραιμία, χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος φόβου.

«Μου αρέσει όταν δημοσιεύονται αυτά τα βίντεο, γιατί με κάνουν να φαίνομαι σαν χε@@@ που μισώ τις μικρές αναταράξεις», έγραψε στο Χ ένας σχολιαστής. «Είμαι απολύτως εντυπωσιασμένος από το πόσο σταθερά και ισχυρά είναι αυτά τα αεροπλάνα, που μεταφέρουν με ασφάλεια τόσο μεγάλες και βαριές “μπάλες” όσο αυτές των πιλότων», πρόσθεσε κάποιος άλλος.

«Τι κότσια έχουν αυτοί οι τύποι!» συμπλήρωσε ένας τρίτος, ενώ ένας τέταρτος δεσμεύθηκε: «Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης μου… ποτέ».

Σε προηγούμενο βίντεο είχαν καταγραφεί οι δραματικές στιγμές κατά τις οποίες το αεροσκάφος που μετέφερε τους κυνηγούς τυφώνων της αμερικανικής υπηρεσίας δέχθηκε βίαιες αναταράξεις.

Στα πλάνα φαινόταν το αεροσκάφος να κλυδωνίζεται έντονα, με αντικείμενα να πέφτουν στο πάτωμα, ενώ οι επιβάτες παρέμεναν αξιοσημείωτα ψύχραιμοι.

«Είστε όλοι καλά;» ακούγεται να ρωτά ένας από τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της NOAA, μόλις οι αναταράξεις σταμάτησαν.

WATCH: NOAA Hurricane Hunters encounter extreme turbulence while flying into Hurricane Melissa today. pic.twitter.com/O6jXrAof3d — Breaking911 (@Breaking911) October 28, 2025