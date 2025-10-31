Αντιμέτωπη με την εξάπλωση ενός νέου ιού, που κινδυνεύει να λάβει τα χαρακτηριστικά πανδημίας, βρίσκεται η ανθρωπότητα, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Πρόκειται για τον ιό τσικουνγκούνια, ο οποίος έχει εξαπλωθεί ραγδαία στην Κίνα.

Η ασθένεια αυτή μεταδίδεται από τα κουνούπια και εκτιμάται ότι έχει μολύνει περισσότερους από 400.000 ανθρώπους μέχρι στιγμής φέτος.

Τα συμπτώματα κι οι τρόποι μετάδοσης του νέου ιού

Μερικά από τα συμπτώματα της συγκεκριμένης νόσου είναι ο πονοκέφαλος, ο πυρετός, ο πόνος στις αρθρώσεις, τα εξανθήματα και ο έμετος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτοί, που νοσούν, νιώθουν καλύτερα μέσα σε μια εβδομάδα. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, ο πόνος στις αρθρώσεις μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ακόμα και χρόνια.

Ο ιός τσικουνγκούνια μπορεί να μεταδοθεί μόνο εάν κάποιο άτομο έχει δεχθεί τσίμπημα από μολυσμένο κουνούπι Aedes Aegypti. Μπορεί επίσης να εξαπλωθεί εάν ένα κουνούπι, που δεν έχει μολυνθεί προηγουμένως, τσιμπήσει κάποιον, που έχει μολυνθεί και στη συνέχεια τον μεταδώσει σε άλλους ανθρώπους.

Παρόλα αυτά, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Τα μέτρα των Αρχών της Κίνας

Η Κίνα ήδη έχει αρχίσει να υιοθετεί μέτρα παρόμοια με εκείνα, που έλαβε για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Εικόνες από κάμερες ασφαλείας, που δείχνουν τις κινεζικές Αρχές να εισβάλουν στο σπίτι γυναίκας για να κάνουν εξετάσεις αίματος σε εκείνη και στον γιο της, προκάλεσε την οργή των πολιτών, σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera.

Η έξαρση ιών, όπως αυτός, που εξαπλώνεται, οδηγεί τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι «την επόμενη δεκαετία υπάρχει έως και 25% πιθανότητα να βρεθούμε αντιμέτωποι με μία νέα πανδημία», όπως προειδοποιεί μιλώντας στο Al Jazeera η Κάρμεν Περέζ Κάσας.