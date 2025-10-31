Ισραήλ – Οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν την ταυτοποίηση των σορών δύο ομήρων που παραδόθηκαν από τη Χαμάς την Πέμπτη, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για τον Άμιραμ Κούπερ και τον Σάχαρ Μπαρούχ, οι οποίοι είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι οικογένειες των δύο θυμάτων ενημερώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από την ιατροδικαστική υπηρεσία.

Ο 25χρονος Σάχαρ Μπαρούχ είχε απαχθεί από το κιμπούτζ Μπεερί και μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, όπου έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού που στόχευε στη διάσωσή του.

Ο 84χρονος Άμιραμ Κούπερ απήχθη μαζί με τη σύζυγό του Νουρίτ, 80 ετών, από το κιμπούτζ Νιρ Οζ. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει τον θάνατό του τον Ιούνιο του 2024.

Παράδοση των σορών και αντιδράσεις

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς παρέδωσε τις δύο σορούς σε κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο τις μετέφερε στη συνέχεια στον ισραηλινό στρατό στη Γάζα. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου.

Σε ανακοίνωσή του, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειες των δύο θυμάτων και ζήτησε τον επαναπατρισμό των λειψάνων όλων των υπόλοιπων ομήρων.

Καθυστέρηση στην εφαρμογή της συμφωνίας

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς είχε απελευθερώσει στις 13 Οκτωβρίου τους πρώτους 20 ομήρους που κρατούσε στη Γάζα. Είχε επίσης δεσμευθεί να παραδώσει τα λείψανα 28 νεκρών ομήρων, όμως μέχρι σήμερα έχουν επιστραφεί μόλις 17 σοροί.

Η οργάνωση επικαλείται δυσκολίες εντοπισμού των υπολοίπων σορών κάτω από τα ερείπια κτιρίων που ισοπεδώθηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα. Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην ισραηλινή κυβέρνηση.