Στο Champions League, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού της χρονιάς, κάθε τελικός έχει τον δικό του ήρωα — εκείνον που σηκώνει το τρόπαιο, δακρύζει, φωτογραφίζεται, γίνεται εξώφυλλο. Όμως, τα τελευταία χρόνια, μια αλλόκοτη σύμπτωση δείχνει να επαναλαμβάνεται: οι παίκτες που αναδεικνύονται *Man of the Match* στους τελικούς, λίγο μετά τη δόξα, βρίσκονται στα ιατρικά δελτία με σοβαρούς τραυματισμούς. Μια «κατάρα» που μοιάζει να στοιχειώνει τους ηρώων των ευρωπαϊκών τελικών.

2019 – Βίρτζιλ φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)

Αδιαπέραστος στον τελικό της Μαδρίτης απέναντι στην Τότεναμ, ο Ολλανδός στόπερ ήταν το «τείχος» που χάρισε το Champions League στη Λίβερπουλ. Μόλις λίγους μήνες αργότερα, υπέστη ρήξη χιαστού σε ματς της Premier League και έμεινε εκτός για σχεδόν έναν χρόνο. Από τότε, παρά το γεγονός ότι παραμένει ένας εκ των καλύτερων αμυντικών παγκοσμίως, οι αντίπαλοί του έχουν δείξει πως δεν τον «φοβούνται» όσο εκείνη την «μαγική» χρονιά της Λίβερπουλ.

2020 – Κίνγκσλεϊ Κομάν (Μπάγερν Μονάχου)

Το δικό του γκολ έκρινε τον τελικό απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Κομάν έγινε ήρωας, αλλά η συνέχεια δεν είχε happy end. Έκτοτε, ο Γάλλος ταλαιπωρείται από συνεχόμενους μυϊκούς τραυματισμούς, χάνοντας δεκάδες αγώνες κάθε χρόνο.

2021 – Ενγκολό Καντέ (Τσέλσι)

Στον τελικό της Πόρτο έκανε «όργια» κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι και πήρε δικαιωματικά τον τίτλο του κορυφαίου. Όμως, από εκείνη τη χρονιά, ο Γάλλος μέσος μπήκε σε έναν φαύλο κύκλο τραυματισμών, χάνοντας το Μουντιάλ του 2022 και μένοντας μακριά από τη δράση για μήνες.

2022 – Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης)

Ο ήρωας της βραδιάς στο Παρίσι, που «κατέβασε ρολά» απέναντι στη Λίβερπουλ, έζησε τη δική του πτώση λίγους μήνες αργότερα. Ρήξη χιαστού στο γόνατο, δύο χειρουργεία και σχεδόν ολόκληρη σεζόν στα χαμένα. Η ατυχία χτύπησε ξανά το 2023, με νέο πρόβλημα στο ίδιο σημείο.

2023 – Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι)

Το «χρυσό» γκολ του Ισπανού μέσου έφερε το πρώτο Champions League στην ιστορία της Σίτι. Ωστόσο, τη σεζόν 2024-25, ο Ρόδρι τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και απείχε για μεγάλο διάστημα, επηρεάζοντας άμεσα το ρυθμό της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα.

2024 – Ντάνι Καρβαχάλ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Ο βετεράνος δεξιός μπακ σκόραρε στον τελικό με κεφαλιά ενάντια στη «σκληροτράχηλη» Ντόρτμουντ και αναδείχθηκε Man of the Match. Μερικούς μήνες αργότερα, όμως, στα πιτς με σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, ενώ πριν λήγες μέρες έγινε γνωστό πως θα χάσει τους επόμενους δύο μήνες της φετινής χρονιάς.

2025 – Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Ο 19χρονος Γάλλος έγινε το νέο «παιδί-θαύμα» της Ευρώπης μετά τα 2 γκολ και την 1 ασίστ του στον τελικό του 2025. Ωστόσο, μόλις δύο μήνες μετά τη δόξα, υπέστη θλάση στον μηρό, χάνοντας το ξεκίνημα της σεζόν ενώ μάλιστα πρόσφατα χτύπησε και πάλι στο μηρό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Από τη δόξα στην κόπωση

Η επαναλαμβανόμενη ατυχία των MVP ίσως να μην είναι απλή σύμπτωση. Η εξάντληση από τις 60+ αναμετρήσεις ανά σεζόν, οι συνεχείς διεθνείς υποχρεώσεις και η πίεση για απόδοση στο μάξιμουμ φαίνεται να «σπάνε» τα σώματα των κορυφαίων. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ανθρώπινο σώμα έχει όρια – κι αν κάτι δείχνουν οι τελικοί των τελευταίων ετών, είναι πως ακόμα και οι ήρωες του Champions League δεν είναι άφθαρτοι.