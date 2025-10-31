Για το λουκέτο σε πάνω από 200 καταστήματα των ΕΛΤΑ και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί αυτού, απάντησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ισχυρής και μελετημένης αναδιάρθρωσης.

«Ασφαλώς για τα ΕΛΤΑ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι στις αποφάσεις. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα για να επιβιώσουν τα ΕΛΤΑ όχι για να κλείσουν αλλά για να αναδιαρθρωθούν», τόνισε ο υπουργός κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Οικονομικών, αναφερόμενος στις αντιδράσεις για την επικείμενη αναστολή λειτουργίας καταστημάτων από τις 3 Νοεμβρίου.

Ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε ότι «θα δεχθώ απολύτως ότι η συνθήκη που διέπει και αφορά τα ΕΛΤΑ από την ίδρυσή τους, είναι εθνική. Γι’ αυτό ακριβώς αυτή η κυβέρνηση τα στήριξε οικονομικά πάρα πολύ, με μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 250 εκατ. ευρώ και με μια σχετική εθελουσία έξοδο καθώς παγίως -όχι μόνο επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης αλλά εδώ και χρόνια- το ζητούμενο ήταν τα ΕΛΤΑ να αναδιαρθρωθούν για να μπορέσουν να επιβιώσουν».

Σημείωσε δε ότι το θέμα του κλεισίματος καταστημάτων δεν είναι καινούριο, αλλά συζητείται εδώ και χρόνια, ανεξαρτήτως κυβέρνησης.

Πιερρακάκης σε αντιπολίτευση: «Ασφαλώς και θα πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις»

Απευθυνόμενος στον βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδη Τσακαλώτο, υπενθύμισε ένα δημοσίευμα και του είπε ότι «εσείς ως υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ φέρεστε να διαφωνούσατε με τον άλλο υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής τότε Νίκο Παππά για το κομμάτι της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ και της μελέτης της PWC για το κλείσιμο 200 καταστημάτων, ζητώντας να προχωρήσει η μελέτη και θα θέλαμε να πείτε σχετικά».

Σχολιάζοντας τις αναφορές του Νίκου Παππά, είπε ότι «σήμερα ακούσαμε το Νίκο Παππά Νο 2, ο οποίος μας είπε ότι “τις αποφάσεις για τα ΕΛΤΑ δεν τις παίρνουν τεχνοκράτες αλλά οι πολιτικοί και ο αρμόδιος υπουργός”! Εγώ, όμως, θα επικαλεστώ τον Νίκο Παππά Νο1 που ως αρμόδιος υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής μας έλεγε ότι “το Υπουργείο δεν είχε αρμοδιότητα στην διαχείριση των ΕΛΤΑ παρά μόνο σε επίπεδο νομοθετικό και κανονιστικών θεμάτων που αφορούν στον ταχυδρομικό τομέα και σύμφωνα με το άρθρο 197 του Ν. 4389/16 όπως τροποποιήθηκε το 2018 το σύνολο των μετοχών κυριότητας του ελληνικού δημοσίου στα ΕΛΤΑ μεταβιβάστηκε αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ την 1.1.2018 και στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΣΣΥΠ», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στο Υπερταμείο που δημιουργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ.

Ο υπουργός σημείωσε ότι «αυτοί οι Οργανισμοί με Νόμους που έχουν θεσπιστεί από την Βουλή λειτουργούν με ανεξαρτησία από πολιτικό έλεγχο» και συμφώνησε ότι «προφανώς η υπαγωγή οργανισμών στο Υπερταμείο δεν συνεπαγόταν επί της ουσίας ιδιωτικοποίηση».

Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι «σήμερα για τα ΕΛΤΑ βρισκόμαστε εδώ που είμαστε και τα οποία έχουν μεγάλα προβλήματα στην αναδιάρθρωσή τους. Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ σήμερα δήλωσε ότι η αλληλογραφία έχει περιοριστεί στο 10% από εκείνη που υπήρχε πριν από δέκα χρόνια» και πρόσθεσε ότι «ασφαλώς και θα πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις».

Όλα τα δεδομένα υπό εξέταση

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να ληφθούν όλες οι παράμετροι υπόψιν σε αυτές τις αποφάσεις. Και αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια σε όλη αυτή την περίοδο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, είναι ότι η κυβέρνηση της ΝΔ τους έχει δώσει πολλά χρήματα για να επιβιώσει ο Οργανισμός και όχι για να κλείσουν».

Επιπλέον, δήλωσε θετικός στο αίτημα για σύγκληση κοινών Επιτροπών με παρουσία της διοίκησης των ΕΛΤΑ, ώστε να εξεταστούν όλα τα θέματα και να δοθούν απαντήσεις με τα απαραίτητα στοιχεία.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσακαλώτος σημείωσε ότι το Υπερταμείο δημιουργήθηκε με σκοπό την αύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, είτε μέσω ιδιωτικοποιήσεων είτε με άλλα μέσα, χωρίς απαραίτητα ιδιωτικοποίηση.

Ο υπουργός απάντησε ότι «σαφώς και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά το πλαίσιο λειτουργίας του Υπερταμείου αφού μετά την υπερήφανη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε και φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας». Πρόσθεσε ότι το Υπερταμείο διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία με σκοπό να κατευθύνεται 50% των εσόδων στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και 50% στους οικείους οργανισμούς, γεγονός που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των ΕΛΤΑ.