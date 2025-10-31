Μόνο λίγες μέρες μετά την αποστολή του SMS στους πολίτες ενόψει της εξόδου για την 28η Οκτωβρίου, με στόχο να υπενθυμίσει να είναι προσεκτικοί στους δρόμους το Υπουργείο Μεταφορών αντιμετωπίζει αγωγές. από το δικηγορικό γραφείο του Βασίλη Σωτηρόπουλου το οποίο κατέθεσε αγωγές, υποστηρίζοντας ότι η αποστολή έγινε χωρίς νόμιμες προϋποθέσεις επείγουσας ή απρόβλεπτης ανάγκης.

«Το περσινό 3ήμερο της 28ης 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο. Υπουργείο Μεταφορών», έγραφε το μήνυμα, το οποίο σύμφωνα με τους ενάγοντες ήταν μη ζητηθέν και υποκείμενο σε παράνομη επεξεργασία δεδομένων.

Το υπουργείο ζήτησε από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να αποσταλεί το SMS χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των συνδρομητών, εκτός του νομικού πλαισίου που διέπει την επικοινωνία κράτους και πολιτών. Η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει την άμεση επικοινωνία μόνο μέσω του 112 σε έκτακτες ανάγκες ή κατόπιν συγκατάθεσης μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης — συνθήκες που, σύμφωνα με τους ενάγοντες, δεν υπήρχαν.

Οι αγωγές υποστηρίζουν ότι η ενέργεια συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, παραβιάζοντας τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), καθώς δεν ενημερώθηκαν οι πολίτες για τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας τους. Οι ενάγοντες περιγράφουν αναστάτωση και ανησυχία από το μήνυμα, που αρχικά θεωρήθηκε πιθανώς κακόβουλο, και επισημαίνουν ότι η διατύπωση ήταν προσβλητική, συνδέοντας την «αγάπη για την οικογένεια» με την οδική ασφάλεια.

Με τις αγωγές ζητείται η ελάχιστη προβλεπόμενη αποζημίωση των 10.000 ευρώ ανά ενάγοντα για παράνομη επεξεργασία δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3471/2006. Το δικηγορικό γραφείο έχει εκπροσωπήσει στο παρελθόν εκατοντάδες απόδημους σε υποθέσεις διαρροής προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επιβεβαίωσε τις αγωγές και τόνισε στον ΣΚΑΪ ότι η απόφαση αποστολής του SMS βασίστηκε στην ανάλυση των στοιχείων των τροχαίων κατά το περσινό τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Υπογράμμισε ότι θα υπερασπιστεί την απόφαση στα δικαστήρια με χαρά.