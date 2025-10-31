Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική την Τετάρτη και την Πέμπτη, 5 και 6 Νοεμβρίου 2025, έπειτα από την απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) να πραγματοποιήσει 48ωρη απεργία. Την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 10 το πρωί στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και λεωφόρου Αθηνών.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ζητούν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες, αλλαγές στην πολιτική για την ηλεκτροκίνηση και άμεση παράταση της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ταξί, μεταθέτοντας την εφαρμογή της για το 2035.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, η κυβέρνηση με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Κ. Κυρανάκη και Μ. Κεφαλογιάννη «βάζει ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί» και «χαρίζει τη δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα». Το συνδικάτο δηλώνει πως «δεν θα αφήσουμε κανέναν να διαλύσει το επάγγελμά μας».

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί

Το ΣΑΤΑ ζητά άμεση παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης των ταξί, απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 και δίκαιη φορολόγηση με αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ. Παράλληλα, απαιτεί ελεύθερη διέλευση των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς περιορισμούς.

Επιπλέον, καλεί σε υπεράσπιση του νόμου 4530/2018, ο οποίος ρυθμίζει τη διάκριση του μεταφορικού έργου μεταξύ ΕΔΧ ταξί και ενοικιαζόμενων Ε.Ι.Χ. με οδηγό. Ζητά επίσης σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις σχετικές συμβάσεις και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα οχήματα με οδηγό.

Το συνδικάτο προτείνει το τρίωρο προκράτησης για τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό να ισχύει σε όλη την επικράτεια, με κατώτερη αποζημίωση 150 ευρώ.

Αντίδραση στην παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Το ΣΑΤΑ χαρακτηρίζει «ακατανόητη» την πρόσφατη παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς το συνδικάτο και τα ραδιοταξί, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια σε βάρος του κλάδου. Κατά την ανακοίνωση, πίσω από αυτή την κίνηση βρίσκονται «μεγάλα συμφέροντα πολυεθνικών κολοσσών» που επιδιώκουν να εκτοπίσουν τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.

Η επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται «προκλητική και προσβλητική», καθώς –σύμφωνα με το ΣΑΤΑ– επιχειρεί να σπιλώσει τη φήμη του κλάδου αφήνοντας υπόνοιες για παρεμπόδιση ανταγωνισμού, χωρίς ουσιαστική βάση.

Κάλεσμα σε κινητοποιήσεις

«Δεν θα αφήσουμε κανέναν να διαλύσει το επάγγελμά μας. Δεν θα υποχωρήσουμε – Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συνδικάτου. Το ΣΑΤΑ καταγγέλλει «σιωπή και συντονισμένη Ομερτά» από πλευράς κυβέρνησης και Ομοσπονδίας, κάνοντας λόγο για «ψεύτικες υποσχέσεις και κρυφές συμφωνίες».

Το συνδικάτο καλεί όλους τους επαγγελματίες του κλάδου σε γενικό ξεσηκωμό, με τη 48ωρη απεργία ως πρώτο βήμα κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα. Όπως τονίζει, «η επίθεση που δεχόμαστε ως κλάδος δεν έχει σύνορα – είτε Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Πάτρα, είτε νησιά: ο στόχος είναι κοινός, η υπεράσπιση του επαγγέλματος».