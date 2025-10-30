Όπως επισημαίνει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) σε σχετική ανακοίνωσή του, «οι ενέργειες της κυβέρνησης, υπό την πολιτική ευθύνη του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κ. Κυρανάκη και της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, αγνοούν τις επαγγελματικές ανάγκες και τα δίκαια αιτήματα των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, οδηγώντας σε αποδιοργάνωση της αγοράς και υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών».

Τα αιτήματα του κλάδου

Το Συνδικάτο θέτει στο επίκεντρο της κινητοποίησης τα εξής αιτήματα:

Ηλεκτροκίνηση: Παράταση της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί, με μεταφορά της εφαρμογής από 1/1/2026 στο 2035.

ΚΥΑ Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη: Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ Β’ 4564).

Φορολογικό: Θεσμοθέτηση αφορολόγητου ορίου 12.000 ευρώ και δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.).

Λεωφορειολωρίδες: Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας, χωρίς διαχωρισμούς.

Πειρατεία – Υποκλοπή μεταφορικού έργου – Πολυεθνικές: Υπεράσπιση του ν. 4530/2018 και διόρθωση όπου απαιτείται.

Δημιουργία μητρώου ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με οδηγό και καθορισμό ελάχιστης χρέωσης 150 ευρώ και ελάχιστης μίσθωσης 3 ωρών για Ε.Ι.Χ. με οδηγό σε όλη τη χώρα.