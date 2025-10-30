Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ης Σεπτεμβρίου και μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29-10-2025, προχωρά σε προειδοποιητική 48ωρη απεργία.

Σε ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, τονίζεται πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπό την ευθύνη του Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη και της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, εφαρμόζει πολιτικές που πλήττουν σοβαρά τον κλάδο των ταξί, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της αστικής και τουριστικής μετακίνησης στην Ελλάδα.

Οι πολιτικές αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση, όχι μόνο αγνοούν τις ανάγκες και τα δίκαια αιτήματα των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, αλλά εξυπηρετούν συμφέροντα που οδηγούν σε αποδιοργάνωση της αγοράς, απειλούν τη βιωσιμότητα των επαγγελματιών και υποβαθμίζουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και τους επισκέπτες. Η “αναπτυξιακή” στρατηγική για τον τουριστικό τομέα, όπως υποστηρίζεται, δεν μπορεί να στηριχτεί σε μέτρα που περιθωριοποιούν και υποβαθμίζουν τον κλάδο των ταξί.

Το ΣΑΤΑ καταγγέλλει την αδιαφορία και τη σιωπή που επιβάλλουν η Ομοσπονδία και η κυβέρνηση, “κρυμμένοι πίσω από ψεύτικες υποσχέσεις και κρυφές συμφωνίες”, και καλεί τους συναδέλφους σε αγωνιστική κινητοποίηση. Η 48ωρη απεργία αποτελεί την πρώτη φάση ενός ευρύτερου αγώνα, με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του κλάδου και την ανατροπή των πολιτικών που θεωρεί καταστροφικές.

Αιτήματα του κλάδου των Ταξί

«ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: Άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί από 1-1-2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035.

ΚΥΑ Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη: Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ ΄Β 4564).

Φορολογικό: Δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.) – Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ

Λεωφορειολωρίδες: Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας χωρίς διαχωρισμούς

Πειρατεία – Υποκλοπή Μεταφορικού Έργου – Πολυεθνικές:

• Υπεράσπιση του ν.4530/2018 που διαχωρίζει το μεταφορικό έργο των ΕΔΧ Ταξί σε σύγκριση με τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό και διόρθωση του όπου απαιτείται

• Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό.

• Η ελάχιστη χρέωση για την χρήση των ενοικιαζόμενων Ε.Ι.Χ. με οδηγό να διαμορφωθεί στα 150 ευρώ για όλη την χώρα και η ελάχιστη μίσθωση να είναι τρεις ώρες για όλη την ελληνική επικράτεια».