Επίθεση σε αστυνομικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Λαγκαδά, με δράστες ένα ζευγάρι ηλικίας 52 και 54 ετών. Ο αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, ο 52χρονος και η 54χρονη είχαν λεκτική αντιπαράθεση με τον 36χρονο αστυνομικό για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Ακολούθως, οι δύο πλευρές υπέβαλαν εγκλήσεις στο Τμήμα. Όταν το ζευγάρι πληροφορήθηκε ότι θα κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία, επιτέθηκε στον αστυνομικό, γρονθοκοπώντας τον.

Ο 36χρονος μετέβη μόνος του στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και αποχώρησε λίγο αργότερα.

Οι δύο επιτιθέμενοι συνελήφθησαν, ενώ για τον αστυνομικό ο εισαγγελέας αποφάσισε την υποβολή προανακριτικού υλικού, χωρίς να διαταχθούν περαιτέρω δικονομικές ενέργειες.