Συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη στο Μενίδι δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 22 ετών.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., στις 19:25 μ.μ., στη συμβολή της Λεωφόρου Κύμης με την οδό Αποκλεισμού, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκαναν σήμα στον 19χρονο οδηγό της μηχανής, στην οποία επέβαινε και ο 22χρονος, να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος δεν υπάκουσε κι ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η μηχανή κινήθηκε προς τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, με κατεύθυνση προς Αθήνα και στη συνέχεια εισήλθε στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Ελευσίνα, αλλά λίγο μετά τα διόδια, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους δύο νεαρούς και τους συνέλαβαν, με τον 19χρονο να αντιστέκεται και να τραυματίζει στο χέρι έναν από τους αστυνομικούς. Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ οι συλληφθέντες αρνήθηκαν τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο, παρά την παρουσία ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Αστυνομικό Τμήμα.

Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, των σωματικών βλαβών και της επικίνδυνης οδήγησης.

 

