Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε από ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής η φωτιά στη Θεσσαλονίκη, που ξέσπασε γύρω στις 2 το μεσημέρι σε κεντρικό κατάστημα εστίασης και καφέ – μπαρ στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της Αγίας Σοφίας.

Στο σημείο επιχείρησαν δέκα οχήματα με 28 πυροσβέστες. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του καταστήματος, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί ή κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές.

Η Τροχαία προχώρησε σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας στους κεντρικούς δρόμους, καθώς οι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί σε πολλά σημεία της πόλης, ιδιαίτερα για όσους κινούνταν στο παραλιακό μέτωπο.