Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιμένει στην έρευνά του για δύο σκοτεινές υποθέσεις και φέρνει στο φως καινούργια, συγκλονιστικά στοιχεία.

Κολωνάκι – Σπάτα: Μαρτυρίες – φωτιά, νέα ντοκουμέντα και ανατροπές…

Νέες αποκαλύψεις για το σκηνικό φρίκης που στήθηκε πίσω από τον θάνατο της χήρας του υπουργού στο Κολωνάκι.

Μάρτυρες σπάνε τη σιωπή τους μετά τα πορίσματα που έφερε στο φως το «Τούνελ»

και δείχνουν τον μαρτυρικό θάνατο της άτυχης γυναίκας στη φωτιά, από χέρι τρίτου προσώπου.

Τι υποστηρίζει τώρα το συγγενικό περιβάλλον για το σενάριο του «τραγικού δυστυχήματος από τσιγάρο» που κάποιοι τους έκαναν να πιστέψουν;

Τι λέει για τις εξελίξεις ο γιος του θύματος;

Νέα τροπή και στο θρίλερ του 19χρονου φοιτητή στα Σπάτα.

Τι είδε η εισαγγελέας στο βίντεο που αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές του;

#FosStoTounel