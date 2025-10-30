Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10).

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:50 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Παντελή Λινού, ενώ έχουν απεγκλωβιστεί δύο ηλικιωμένα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, επιχειρούν επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

