Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10).

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:50 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Παντελή Λινού, ενώ έχουν απεγκλωβιστεί δύο ηλικιωμένα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, επιχειρούν επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

