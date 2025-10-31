Έναν 58χρονο οδηγό συνέλαβαν το βράδυ της Πέμπτης αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στην Περιφερειακή Υμηττού στο ύψος της Παλλήνης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας οδηγούσε με 156 χλμ/ώρα, σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 80 χλμ/ώρα. Η επικίνδυνη αυτή συμπεριφορά δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς και χρήστες του οδικού δικτύου. Όπως έγινε γνωστό, ο 58χρονος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, αλλά επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη. Μετά από σύντομη καταδίωξη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.