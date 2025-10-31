Στη σύλληψη γνωστού σεφ, με πολυετή παρουσία στην ελληνική τηλεόραση και διεθνή βραβεία, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Ο 58χρονος, που έχει διακριθεί για τη μαγειρική του πορεία, οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολυβραβευμένος σεφ διατηρούσε τα τελευταία πέντε χρόνια επιχείρηση εμπορίας τροφίμων. Η δραστηριότητα αυτή του απέφερε έσοδα που εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν το 1,3 έως 1,4 εκατομμύριο ευρώ.

Παρά τα σημαντικά αυτά έσοδα, ο σεφ φέρεται να μην απέδιδε τον αναλογούντα ΦΠΑ (περί τα 350.000 ευρώ), με αποτέλεσμα να συσσωρεύσει οφειλές προς το Δημόσιο που ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Η οικονομική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου. Ο 58χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εκτέλεση της ποινής του και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο φυλάκισης, εφόσον δεν ρυθμίσει άμεσα τις οικονομικές του εκκρεμότητες.