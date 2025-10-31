Εξιχνιάστηκε υπόθεση διακεκριμένης κλοπής, που σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα στην Κατερίνη, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Συνεργός των τριών ατόμων τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη, προσποιούμενος υπάλληλο λογιστικού γραφείου και την έπεισε να συγκεντρώσει τα χρήματα της, προκειμένου να καταγραφούν. Στη συνέχεια την έπεισε να ανοίξει την κύρια είσοδο της οικίας της σε αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την ολιγόλεπτη απουσία της ηλικιωμένης, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 57.000 ευρώ και 3.000 ελβετικά φράγκα και διέφυγε επιβαίνοντας σε εκμισθωμένο όχημα που οδηγούσε ο ένας από τους δύο ημεδαπούς που συνελήφθησαν.

Το όχημα είχε εκμισθωθεί ο δεύτερο ημεδαπός, ο οποίος το διέθεσε στους δύο συνεργούς του. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων του ανθρώπου που τηλεφώνησε, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.