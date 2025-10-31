Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης οδηγούνται οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν βάσει ευρωπαϊκών ενταλμάτων, κατηγορούμενοι για τη δολοφονία 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία στη Λεμεσό.

Οι κυπριακές Αρχές ζητούν την έκδοσή τους, καθώς τους αποδίδουν την κατηγορία του «φόνου εκ προμελέτης». Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, οι δύο 28χρονοι, ομογενείς από τη Γεωργία και ξαδέλφια, φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο και μετά το έγκλημα διέφυγαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ζουν συγγενείς τους. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας.

Από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης θα κινηθούν οι διαδικασίες σχετικά με το αίτημα έκδοσης των κυπριακών Αρχών. Αν οι εκζητούμενοι δεν συναινέσουν, το ζήτημα θα εξεταστεί από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο θα αποφανθεί για το αίτημα των Κυπρίων.