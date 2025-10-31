Ξεκίνησε η καταβολή της πρώτης δόσης της επιχορήγησης του προγράμματος ενίσχυσης επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 30-59 ετών, με έμφαση στις γυναίκες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών ελέγχου, η ΔΥΠΑ προχώρησε στην καταβολή της πρώτης δόσης, ύψους 4.600 ευρώ, η οποία πιστώνεται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2025, με συνολικά 10.055 δικαιούχους να εντάσσονται στο πρόγραμμα σε όλη τη χώρα.

Στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Η δράση επιχορηγεί με 17.000 ευρώ τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 30-59 ετών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Μέσω του προγράμματος ενισχύονται νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, προωθείται η αυτοαπασχόληση και ενδυναμώνεται η βιώσιμη ανάπτυξη και η τοπική οικονομία.

Οι δόσεις και η διάρκεια του προγράμματος

Με την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιχορήγηση διάρκειας 12 μηνών, με αφετηρία την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησής τους.

Το συνολικό ποσό των 17.000 ευρώ καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

– 1η δόση: 4.600 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας

– 2η δόση: 6.200 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου

– 3η δόση: 6.200 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου

Χρηματοδότηση και στόχοι

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 170.941.273 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Με το πρόγραμμα αυτό δίνουμε την ευκαιρία σε χιλιάδες ανέργους να μετατρέψουν μια ιδέα σε πράξη και ένα όνειρο σε βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στις γυναίκες, που αποτελούν κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να επενδύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας».

Με τέτοιες πρωτοβουλίες, η ΔΥΠΑ ενισχύει την καινοτομία, τις δεξιότητες και τη δημιουργικότητα των πολιτών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου βασισμένου στις ίσες ευκαιρίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη.