Με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενεργοποιεί έξι νέα προγράμματα επιδότησης εργασίας και επιχειρηματικότητας που αναμένεται να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2025. Τα προγράμματα αυτά προβλέπουν σημαντικά επιδόματα και επιχορηγήσεις για ανέργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία και νέους που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα, δημιουργώντας συνολικά 18.600 νέες θέσεις εργασίας.

1. Πρόγραμμα για ανέργους άνω των 50 ετών

Αφορά επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και προβλέπει 5.000 νέες θέσεις εργασίας με επιχορήγηση:

50% για άνδρες (έως 628 € / μήνα)

60% για γυναίκες (έως 816,40 € / μήνα)

80% για μακροχρόνια ανέργους (έως 1.004,80 € / μήνα)

2. Πρόγραμμα για ανέργους άνω των 55 ετών

Απευθύνεται σε άτομα κοντά στη συνταξιοδότηση που θα απασχοληθούν σε δήμους και περιφέρειες για 12+12 μήνες, με επιχορήγηση έως 75% και ανώτατο ποσό 750 € / μήνα. Πρόκειται για επέκταση υπάρχοντος προγράμματος που είχε καλύψει 6.000 θέσεις και ενισχύεται με 2.500 νέες.

3. Πρόγραμμα για άνεργες μητέρες

Στοχεύει σε 10.000 ωφελούμενες με παιδιά κάτω των 15 ετών και προβλέπει:

Διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών

Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και ευέλικτες μορφές απασχόλησης

4. Ειδικό πρόγραμμα για ΑμεΑ

Προβλέπει 1.000 νέες θέσεις εργασίας σε δήμους, με επιχορήγηση έως 700 € / μήνα και διάρκεια έως 18 μήνες.

5. Πρόγραμμα για δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Αφορά 7.000 ανέργους, με 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για διάρκεια 12 μηνών και μηνιαία αποζημίωση έως 1.118 € (μεικτά).

6. Πρόγραμμα Νέας Επιχειρηματικότητας (18–29 ετών)

Απευθύνεται σε 2.100 νέους που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Προσφέρει επιχορήγηση 17.500 € ως κεφάλαιο κίνησης (σε τρεις δόσεις), με έναρξη πριν το τέλος του 2025 και ισχύ για όλο το 2026.

Αναμένονται νέα προγράμματα για 30.000 ανέργους το 2026

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η ΔΥΠΑ προγραμματίζει δύο νέες δράσεις για ανέργους ηλικίας 30–55 ετών, ομάδα που εμφανίζει αυξημένες ανάγκες επανένταξης στην αγορά εργασίας.