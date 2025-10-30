Μια απροσδόκητη ανακάλυψη έκανε ένας ερασιτέχνης ψαράς στη Σουηδία, όταν ξέθαψε έναν ολόκληρο μεσαιωνικό θησαυρό, ενώ έσκαβε σε μια παραλία για σκουλήκια, για να τα χρησιμοποιήσει ως δόλωμα.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας βρήκε ένα καζάνι γεμάτο με μεσαιωνικά δαχτυλίδια, μενταγιόν και αρκετές χιλιάδες νομίσματα, τα οποία ήταν όλα εξαιρετικά καλά διατηρημένα.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ανακάλυψη έγινε στην Κομητεία της Στοκχόλμης, όπου βρίσκονται 26 Δήμοι. Ο άνδρας εντόπισε τον θησαυρό σε ακτή κοντα στο εξοχικό του, ωστόσο η τοποθεσία δεν κατονομάζεται, ούτε τα στοιχεία του τυχερού ψαρά.

«Ο άνδρας ανέφερε την ανακάλυψη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κομητείας και οι αρχαιολόγοι ερευνούν τώρα τον χώρο και εξετάζουν τα νομίσματα, τις χάντρες, τα δαχτυλίδια και τα μενταγιόν, που αποτελούν τον θησαυρό», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι αρμόδιες Αρχές της Σουηδίας.

Η Σοφία Άντερσον, αρχαιοδίφης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κομητείας της Στοκχόλμης, χαρακτήρισε τα ευρήματα ως «έναν από τους μεγαλύτερους ασημένιους θησαυρούς από τον πρώιμο Μεσαίωνα, που έχουν βρεθεί ποτέ στη Σουηδία».

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς πόσα νομίσματα υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαν να φτάσουν τα 20.000», συμπλήρωσε.