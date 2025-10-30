Περισσότεροι από 24.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας μετά την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΗΕ. Εκπρόσωπος του Οργανισμού ζήτησε να επιτραπεί η δραστηριοποίηση και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στον θύλακα, προκειμένου να ενισχυθεί η διανομή της βοήθειας.

Παρά την αύξηση του όγκου των φορτίων από τις 10 Οκτωβρίου, τα στελέχη των ανθρωπιστικών υπηρεσιών υπογραμμίζουν ότι παραμένουν σοβαρές ελλείψεις σε χρηματοδότηση και προβλήματα συντονισμού με το Ισραήλ. «Φέραμε περισσότερους από 24.000 τόνους βοήθειας, από όλα τα περάσματα, και ξαναρχίσαμε τη διανομή τόσο σε κοινότητες όσο και σε νοικοκυριά», δήλωσε ο Ραμίζ Αλακμπάροφ, αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη.

Από την πλευρά του, ο Σάμερ Αμπντελ Τζάμπερ, διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος για τη Μέση Ανατολή, ανέφερε ότι μέσα σε 20 ημέρες η υπηρεσία του συγκέντρωσε «περίπου 20.000 τόνους τροφίμων στη Γάζα».

Αγώνας επιβίωσης για τους κατοίκους

Οι κάτοικοι της Γάζας, εξαντλημένοι από τους μήνες συγκρούσεων, εξακολουθούν να αγωνίζονται για την εξασφάλιση πόσιμου νερού και τροφίμων, ενώ παραμένει ο φόβος για αναζωπύρωση του πολέμου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αλακμπάροφ, οι λεηλασίες ανθρωπιστικών κομβόι έχουν μειωθεί σημαντικά, διευκολύνοντας τη διανομή των προμηθειών.

Ο ίδιος τόνισε ότι «η εφαρμογή του (αμερικανικού) σχεδίου των 20 σημείων παραμένει κεντρικός στόχος και αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια συνολικά». Παράλληλα, κάλεσε το Ισραήλ να επιτρέψει τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη διαδικασία, επισημαίνοντας τον «ουσιαστικό» ρόλο τους.

«Σταγόνα στον ωκεανό» η πρόοδος

«Η καλή είδηση είναι ότι χάρη στην κατάπαυση του πυρός που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ μπορούμε να εισάγουμε πολύ περισσότερη βοήθεια στη Γάζα απ’ ό,τι προηγουμένως. Είναι πραγματική πρόοδος, αλλά αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό. Είναι μόνο η αρχή των όσων πρέπει να κάνουμε», δήλωσε ο Τομ Φλέτσερ, επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον Φλέτσερ, μέχρι στιγμής έχει εξασφαλιστεί μόλις το ένα τέταρτο των 4 δισ. δολαρίων που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των ανθρωπιστικών δράσεων στη Γάζα.