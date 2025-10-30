Ένα μπουκάλι με δύο επιστολές, γραμμένες από δύο Αυστραλούς στρατιώτες το 1916, εντοπίστηκε 109 χρόνια μετά, στις νοτιοδυτικές ακτές της χώρας.

Σύμφωνα με το ABC, τα γράμματα γράφτηκαν λίγες μόλις μέρες μετά την έναρξη του ταξιδιού τους για να ενταχθούν στα πεδία των μαχών της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Messages in a bottle written by two Australian soldiers a few days into their voyage to the battlefields of France during World War I have been found more than a century later on Australia’s coast. Read more: https://t.co/eimt8mySNv pic.twitter.com/Qq4uXrGA3y — ABC News (@ABC) October 29, 2025

Ένας από τους στρατιώτες, ο στρατιώτης Μάλκολμ Νέβιλ, είπε στη μητέρα του ότι το φαγητό στο πλοίο ήταν «πολύ καλό» και ότι ήταν «τόσο χαρούμενοι όσο ο Λάρι». Μήνες αργότερα, σκοτώθηκε στο πεδίο της μάχης σε ηλικία 28 ετών. Ο άλλος στρατιώτης, ο 37χρονος στρατιώτης Γουίλιαμ Χάρλεϊ, επέζησε του πολέμου και επέστρεψε σπίτι.

Οι επιστολές έχουν παραδοθεί στους απογόνους τους, οι οποίοι έχουν μείνει έκπληκτοι από την ανακάλυψη.

Η ανακάλυψη

Το μπουκάλι βρήκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην απομακρυσμένη παραλία Γουόρτον, κοντά στην Έσπερανς, στη Δυτική Αυστραλία, η κάτοικος Ντεμπ Μπράουν και η οικογένειά της.

Εκείνη την ημέρα, βρισκόταν στην παραλία με τον σύζυγό της και την κόρη της σε μια από τις τακτικές εκδρομές τους με γουρούνα για να μαζέψουν τα σκουπίδια, όταν εντόπισαν ένα χοντρό γυάλινο μπουκάλι στην άμμο, όπως είπε την Τρίτη.

«Κάνουμε πολύ καθάρισμα στις παραλίες μας και έτσι δεν θα περνούσαμε ποτέ δίπλα από ένα σκουπίδι, χωρίς να το μαζέψουμε. Έτσι, αυτό το μικρό μπουκάλι ήταν εκεί περιμένοντας να το παραλάβουν», ανέφερε η κ. Μπράουν στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Αν και το χαρτί ήταν βρεγμένο, τα δύο γράμματα μπορούσαν ακόμα να διαβαστούν. Έτσι, η κ. Μπράουν άρχισε να εντοπίζει τις οικογένειες των στρατιωτών για να τους τα στείλει.

Η κ. Μπράουν εντόπισε τον δισέγγονο του στρατιώτη Νέβιλ, Χέρμπι Νέβιλ, αναζητώντας στο Ίντερνετ το όνομα του στρατιώτη και την πόλη από την οποία καταγόταν, καθώς η διεύθυνση της μητέρας του περιλαμβανόταν στο σημείωμα.

Ο κ. Νέβιλ δήλωσε στο ABC News ότι η εμπειρία ήταν «απίστευτη» για την οικογένειά του, ειδικά για τη Μάριαν Ντέιβις – την ανιψιά του – η οποία θυμάται τον θείο της να φεύγει για να πάει στον πόλεμο και να μην επιστρέφει ποτέ.

«Μοιάζει με θαύμα»

Το δεύτερο γράμμα, γραμμένο από τον αρχηγό Ουίλιαμ Χάρλεϊ, απευθυνόταν απλώς σε όποιον έβρισκε το μπουκάλι. Η μητέρα του είχε φύγει από την ζωή χρόνια νωρίτερα.

Η εγγονή του στρατιώτη Χάρλεϊ, Αν Τέρνερ, δήλωσε στο ABC ότι αυτή και τα τέσσερα άλλα εν ζωή εγγόνια του στρατιώτη ήταν «απολύτως σοκαρισμένα» από το μήνυμα.

«Πραγματικά μοιάζει με θαύμα και νιώθουμε σαν ο παππούς μας να μας άπλωσε το χέρι του από τον τάφο», είπε.

«Νιώθω πολύ συγκινημένος, όταν βλέπω ότι ο άλλος νεαρός είχε μια μητέρα να της γράψει, και αυτό το μήνυμα στο μπουκάλι ήταν για τη μητέρα του, ενώ ο παππούς μας πριν από πολύ καιρό είχε χάσει τη μητέρα του, οπότε το γράφει απλώς σε αυτόν, που βρήκε το μπουκάλι».

Ένας καθηγητής ωκεανογραφίας δήλωσε στο ABC ότι μπορεί να βρισκόταν στο νερό μόνο για λίγες εβδομάδες πριν προσγειωθεί στην παραλία Γουόρτον, όπου μπορεί να παρέμεινε θαμμένο για 100 χρόνια.