Με βίντεο γεμάτο Ελλάδα, παρελάσεις και τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς με τον Εθνικό Ύμνο, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χαιρέτισε και τίμησε την επέτειο του «ΟΧΙ» την 28η Οκτωβρίου μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Το πιθανότερο σενάριο είναι να φτάσει αύριο στην Αθήνα με ιδιωτική πτήση, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει ανακοίνωση για την ακριβή ώρα άφιξής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα εγκατασταθεί στο Jefferson House στο Κολωνάκι, κοντά στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η έπαυλη, που ανακαινίστηκε πλήρως, φέρει ήδη προσωπικές πινελιές της νέας πρέσβης, όπως έργα τέχνης που αγαπά ιδιαίτερα.

Η πρώτη δεξίωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα αναλάβει ρόλο οικοδέσποινας σε δεξίωση για τα 250 χρόνια του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, σε γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών, προσκαλώντας επιχειρηματίες, πολιτικούς και προσωπικότητες της δημόσιας ζωής.

Το βράδυ της Κυριακής, 2 Νοεμβρίου, θα παρευρεθεί σε μουσική λαϊκή βραδιά στο Κέντρο Αθηνών, όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα τιμήσει την παρουσία της. Η πρέσβης έχει ήδη συναντηθεί με τον τραγουδιστή και τη σύζυγό του στο Λονδίνο, στο γκαλά του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Hellenic Initiative.

Στις 5 Νοεμβρίου θα παραθέσει δεξίωση για την ελληνική πολιτική και επιχειρηματική ελίτ. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θεωρείται ένα από τα πιο κοντινά πρόσωπα του Προέδρου Τραμπ, έχοντας παραστεί μαζί του στην εκδήλωση του Λευκού Οίκου για την 25η Μαρτίου.

Διπλωματική «πρεμιέρα»

Η θητεία της θα ξεκινήσει δυναμικά με τη διοργάνωση διατλαντικού φόρουμ για την ενέργεια στην Αθήνα, όπου θα παραβρεθούν ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας. Το φόρουμ θα επικεντρωθεί σε κρίσιμα θέματα όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της διατλαντικής συνέργειας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να συναντηθεί με εκπροσώπους επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα, ενισχύοντας το προφίλ της ως δραστήρια και αποτελεσματική πρέσβης στην Ελλάδα. Η εκδήλωση θεωρείται το πρώτο σημαντικό δείγμα της πολιτικής της ατζέντας, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω διπλωματική της δράση στη χώρα.