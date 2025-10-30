Ένας 40χρονος Πακιστανός κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία δύο ηλικιωμένων γυναικών και του ανάπηρου αδελφού τους, οι οποίοι είχαν δανειστεί από αυτόν μεγάλα χρηματικά ποσά, αφού έπεσαν θύματα μιας «ερωτικής απάτης» στο διαδίκτυο.

Οι ένορκοι καταδίκασαν τον Ντιλαουάρ Χουσάιν μετά την ολοκλήρωση της δίκης του, που διήρκεσε μία εβδομάδα. Η ποινή του θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ η εισαγγελία έχει ζητήσει κάθειρξη 36 ετών.

Ο Χουσάιν ομολόγησε ότι σκότωσε τα τρία αδέλφια στη Μοράτα δε Ταχούνια, κοντά στη Μαδρίτη, τον Δεκέμβριο του 2023. Παραδόθηκε στις αρχές έναν μήνα αργότερα, όταν εντοπίστηκαν τα πτώματα. Τα θύματα βρέθηκαν εν μέρει απανθρακωμένα και, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου με σιδηρολοστό.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η τριπλή ανθρωποκτονία συνδέεται με μια διαδικτυακή ερωτική απάτη, που οδήγησε τις δύο γυναίκες να ζητήσουν δανεικά από τον δράστη. Γείτονες ανέφεραν ότι οι αδελφές διατηρούσαν εξ αποστάσεως σχέση με δύο άνδρες που παρουσιάζονταν ως Αμερικανοί στρατιωτικοί. Ο ένας χρησιμοποιούσε τη φωτογραφία του Γουέσλι Κλαρκ, πρώην ανώτατου διοικητή του ΝΑΤΟ.

Ένας από τους απατεώνες τις έπεισε ότι ο άλλος είχε πεθάνει και ότι χρειάζονταν χρήματα για να κληρονομήσουν την περιουσία του, αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Οι γυναίκες άρχισαν να δανείζονται, αρχικά από γείτονες, ενώ ο Χουσάιν, ενοικιαστής τους, τους δάνεισε τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

Προηγούμενη επίθεση και νέα κατηγορία

Στις αρχές του 2023, μία από τις αδελφές δέχτηκε επίθεση, καθώς δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν το χρέος. Ο Χουσάιν τη χτύπησε στο κεφάλι με βαριοπούλα. Καταδικάστηκε τότε σε δύο χρόνια φυλάκιση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή τον Σεπτέμβριο του 2023, λόγω λευκού ποινικού μητρώου.

Τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ βρισκόταν ήδη προφυλακισμένος για την τριπλή δολοφονία, κατηγορήθηκε για έναν ακόμη φόνο, αυτόν του Βούλγαρου συγκρατούμενού του. Η υπόθεση αυτή θα εξεταστεί σε ξεχωριστή δίκη