Δύο 28χρονα ξαδέλφια είναι οι συλληφθέντες για εμπλοκή στην υπόθεση δολοφονίας 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία, Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό.

Εις βάρος τους είχαν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλματα από τις Αρχές της Κύπρου, σε εκτέλεση των οποίων συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Οι κυπριακές αρχές τούς κατηγορούν για «φόνο εκ προμελέτης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες -Έλληνες υπήκοοι με καταγωγή από τη Γεωργία- διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο. Μετά το έγκλημα φαίνεται ότι διέφυγαν από εκεί και ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ζουν συγγενικά τους πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι όπου εντοπίστηκαν.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής τους στην Κύπρο.

Yπενθυμίζεται ότι θύμα αιματηρής επίθεσης έπεσε στις 17/10 στη Λεμεσό, ο γνωστός Κύπριος επιχειρηματίας και ποδοσφαιρικός παράγοντας Σταύρος Δημοσθένους, ο οποίος έχει υπάρξει κατά το παρελθόν πρόεδρος της Καρμιώτισσας αλλά και παράγοντας του Απόλλωνα Λεμεσού.

Ο άνδρας δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του. Ειδικότερα, ο 49χρονος δολοφονήθηκε σε δρόμο λίγο πιο κάτω από το σπίτι του, ενώ επέβαινε σε όχημα μαζί με τον γιο του.

Σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, οι δράστες ήταν δύο, επέβαιναν σε κλεμμένο βαν και μόλις ο 49χρονος βγήκε από την πόρτα του σπιτιού τον πυροβόλησαν. Ο γιος του, τον έβαλε στο αυτοκίνητο και προσπάθησε να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο. Ωστόσο, στη διαδρομή ο Δημοσθένους εξέπνευσε και το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στον αυτοκινητόδρομο.

Οι δράστες της δολοφονίας διέφυγαν από το σημείο και λίγα χιλιόμετρα μακριά έκαψαν το βαν.