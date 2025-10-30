Η πολύκροτη υπόθεση του Φελίπε Μάσα για το χαμένο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 του 2008 ξεκίνησε την Τρίτη 28 Οκτωβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου. Ο πρώην οδηγός της Ferrari διεκδικεί αποζημίωση περίπου 74 εκατομμυρίων ευρώ από τη FIA, τη Formula One Management και τον πρώην επικεφαλής της F1, Μπέρνι Έκλεστοουν, υποστηρίζοντας ότι η σκόπιμη πρόκληση ατυχήματος από τη Renault στο GP Σιγκαπούρης, γνωστή ως «Crashgate», του στέρησε τον τίτλο εκείνης της χρονιάς.

Στο δικαστήριο, οι δικηγόροι του Μάσα τόνισαν ότι η FIA δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της και ότι το αποτέλεσμα του αγώνα θα έπρεπε να είχε ακυρωθεί, κάτι που θα τον αναδείκνυε πρωταθλητή. Από την άλλη, οι εκπρόσωποι της FIA, της FOM και του Έκλεστοουν υποστήριξαν ότι η απώλεια του τίτλου οφείλεται κυρίως σε λάθη του Μάσα και της ομάδας του σε διάφορους αγώνες εκείνης της σεζόν, και χαρακτήρισαν την αγωγή ως υπερβολική και μη ρεαλιστική.

Οι νομικοί του Μάσα, όμως, επιμένουν ότι η υπόθεση έχει επαρκή βάση για να φτάσει σε πλήρη δίκη, καθώς οι αντίδικοι δεν μπορούν να αποδείξουν ότι οι ισχυρισμοί του είναι αβάσιμοι. Η υπόθεση αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά, όχι μόνο από τους φίλους της Formula 1, αλλά και από το ευρύτερο κοινό, λόγω της σημασίας της και των πολυσυζητημένων γεγονότων του 2008.