Σήμερα ξεκινά στη Λονδίνο η νομική υπόθεση του πρώην πιλότου της Formula 1, Φέλιπε Μάσα, ο οποίος διεκδικεί την αναγνώριση του ως παγκόσμιου πρωταθλητή του 2008, 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του αμφιλεγόμενου Grand Prix της Σιγκαπούρης.

Τότε, ο Νέλσον Πικέ Τζούνιορ προσποιήθηκε ακούσιο ατύχημα με τη Renault του, δίνοντας σαφή πλεονέκτημα στον ομόσταυλο Φερνάντο Αλόνσο, που εντέλει τερμάτισε πρώτος στον αγώνα. Ο Μάσα, που έχασε τον τίτλο εκείνης της χρονιάς από τον Λιούις Χάμιλτον για μόλις έναν βαθμό, υποστηρίζει πως χωρίς το επεισόδιο θα είχε στεφθεί πρωταθλητής.

Ο Βραζιλιάνος πρώην οδηγός ζητά τώρα αποζημίωση ύψους 60 εκατομμυρίων λιρών από τη FIA, τη Formula 1 και τον Μπέρνι Έκλεστοουν, κατηγορώντας τους για κάλυψη του σκανδάλου.

Αναφερόμενος στο θέμα, ο πρώην επικεφαλής της F1, Μπέρνι Έκλεστοουν, δήλωσε στην εφημερίδα The Times:

«Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να ακυρωθεί ή να αλλάξει εκείνος ο αγώνας. Πάντα υπήρχαν φωνές που ήθελαν κάτι τέτοιο, αλλά δεν υπήρχαν προβλέψεις για να συμβεί. Ο Max Mosley ήξερε ότι εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να γίνει κάτι. Αργότερα ξεκίνησε η υπόθεση όταν ο νεαρός Nelson αποφάσισε να μιλήσει, επειδή δεν θα είχε θέση για την επόμενη χρονιά. Ο Max δεν είπε ποτέ ότι έπρεπε να καλυφθεί το θέμα, απλώς ότι δεν ήταν καλό για την εικόνα της F1».

Ο Βραζιλιάνος δεν ζητά απαραίτητα να αφαιρεθεί ο τίτλος από τον Χάμιλτον, αντίθετα ισχυρίζεται ότι έχασε τεράστια οικονομικά οφέλη και αναγνώριση εξαιτίας του συμβάντος.