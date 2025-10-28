Στα 95 του χρόνια, ο άλλοτε πανίσχυρος «άρχοντας» της Formula 1, Μπέρνι Έκλεστοουν, απολαμβάνει πλέον μια εντελώς διαφορετική ζωή – ήρεμη, οικογενειακή και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος γιορτάζει τα γενέθλιά του στο αλπικό χωριό Γκστάαντ της Ελβετίας, μαζί με τη σύζυγό του, Φαμπιάνα, 49 ετών, και τον μόλις πέντε ετών γιο τους, Έις.

Η εικόνα του σήμερα απέχει παρασάγγας από εκείνη του ανθρώπου που κυβέρνησε τη Formula 1 με σιδερένια πυγμή επί δεκαετίες. Σήμερα, ο Έκλεστοουν ζει ήσυχα, αφιερωμένος στην ανατροφή του μικρού του γιου. «Ο Έις είναι ένα υπέροχο παιδί, έξυπνο, γεμάτο περιέργεια», λέει ο ίδιος στη Bild. Η Φαμπιάνα συμπληρώνει πως το μυστικό τους είναι η ισορροπία — η υπομονή του Μπέρνι απέναντι στη δική της αυστηρότητα, ένα πειθαρχημένο καθημερινό πρόγραμμα χωρίς οθόνες και με συζητήσεις στο δείπνο.

Η ζωή του σήμερα μοιάζει σχεδόν ανεπαίσθητη μπροστά στα παλιά μεγαλεία, όμως ο συμβολισμός είναι συγκλονιστικός: η μεγαλύτερη κόρη του Έκλεστοουν, η Ντέμπορα, είναι πλέον 70 ετών — ενώ ο μικρότερος γιος του μόλις ξεκίνησε το δημοτικό. «Είναι απίστευτο», λέει εκείνος. «Κοιτάζω την κόρη μου και τον γιο μου και συνειδητοποιώ πόσα έχουν συμβεί στο ενδιάμεσο».