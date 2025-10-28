Στα 95 του χρόνια, ο άλλοτε πανίσχυρος «άρχοντας» της Formula 1, Μπέρνι Έκλεστοουν, απολαμβάνει πλέον μια εντελώς διαφορετική ζωή – ήρεμη, οικογενειακή και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος γιορτάζει τα γενέθλιά του στο αλπικό χωριό Γκστάαντ της Ελβετίας, μαζί με τη σύζυγό του, Φαμπιάνα, 49 ετών, και τον μόλις πέντε ετών γιο τους, Έις.

Η εικόνα του σήμερα απέχει παρασάγγας από εκείνη του ανθρώπου που κυβέρνησε τη Formula 1 με σιδερένια πυγμή επί δεκαετίες. Σήμερα, ο Έκλεστοουν ζει ήσυχα, αφιερωμένος στην ανατροφή του μικρού του γιου. «Ο Έις είναι ένα υπέροχο παιδί, έξυπνο, γεμάτο περιέργεια», λέει ο ίδιος στη Bild. Η Φαμπιάνα συμπληρώνει πως το μυστικό τους είναι η ισορροπία — η υπομονή του Μπέρνι απέναντι στη δική της αυστηρότητα, ένα πειθαρχημένο καθημερινό πρόγραμμα χωρίς οθόνες και με συζητήσεις στο δείπνο.

Η ζωή του σήμερα μοιάζει σχεδόν ανεπαίσθητη μπροστά στα παλιά μεγαλεία, όμως ο συμβολισμός είναι συγκλονιστικός: η μεγαλύτερη κόρη του Έκλεστοουν, η Ντέμπορα, είναι πλέον 70 ετών — ενώ ο μικρότερος γιος του μόλις ξεκίνησε το δημοτικό. «Είναι απίστευτο», λέει εκείνος. «Κοιτάζω την κόρη μου και τον γιο μου και συνειδητοποιώ πόσα έχουν συμβεί στο ενδιάμεσο».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 Πορτοφόλι

Cash alert Νοεμβρίου – Επιδοτήσεις και IRIS: Τι αλλάζει και πότε μπαίνουν τα χρήματα

Σούπερ μάρκετ: Τα παράδοξα της μείωσης τιμών

Ποιες πληρωμές πραγματοποιούν αυτή την εβδομάδα e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Τελευταία ευκαιρία για ιδιοκτήτες Ι.Χ. με απλήρωτα τέλη

Κληρονόμοι, προσοχή: Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου για τις διαθήκες

Τελευταία Νέα