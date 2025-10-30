Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να βγαίνει κερδισμένη από τη νέα απόφαση του Δικαστηρίου της Μαδρίτης, το οποίο έκρινε ότι η UEFA και η FIFA υπερέβησαν τα όριά τους όταν εμπόδισαν τη δημιουργία της European Super League. Σύμφωνα με το δικαστήριο, οι δύο οργανισμοί χρησιμοποίησαν τη δύναμή τους με τρόπο που περιορίζει τον ανταγωνισμό και δεν επιτρέπει σε άλλους φορείς να οργανώνουν ποδοσφαιρικές διοργανώσεις στην Ευρώπη.

Αν και η απόφαση δεν εγκρίνει το αρχικό σχέδιο της European Super League που παρουσίασαν το 2021 η A22 Sports Management και ο Φλορεντίνο Πέρεθ, δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα πλέον έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την UEFA να σταματήσει να λειτουργεί με αποκλειστικό έλεγχο πάνω στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να επιτρέψει νέες προτάσεις.

Η εταιρεία A22 που προωθεί το σχέδιο, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση, λέγοντας πως η UEFA δεν μπορεί να έχει το μονοπώλιο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Όπως τόνισε, όλες οι ομάδες θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες να συμμετέχουν ή να δημιουργούν νέες διοργανώσεις, εφόσον το επιθυμούν.

A22 welcomes Audiencia Provincial’s decisive ruling that confirms monopoly abuse by UEFA. UEFA is clearly legally obliged to recognize A22’s right to organize competitions on an equal footing with their own. However, since UEFA continues to ignore binding court rulings, A22 has… pic.twitter.com/QDKhduBE6g — A22 Sports (@A22Sports) October 29, 2025