Την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει εμβληματικά αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως αυτά που συμπεριλαμβάνονται στον Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα της ΕΕ 2030 επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του σήμερα το πρωί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση Piotr Serafin, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας υποδεχόμαστε στην Ελλάδα. Είναι επίσης μια ευκαιρία για εσάς να συζητήσετε με το οικονομικό μας επιτελείο και να δείτε, πιστεύω, την πρόοδο που έχει σημειώσει η οικονομία μας τα τελευταία χρόνια. Ασφαλώς, είναι επίσης μια ευκαιρία να συζητήσουμε το πιο «καυτό» θέμα του επόμενου έτους, που δεν είναι άλλο από το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Θα είναι μια ευκαιρία για εμάς να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, οι οποίες, είμαι βέβαιος, είναι αρκετά γνωστές» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια συνεχάρη τον Επίτροπο για την προσπάθεια που -όπως είπε- κατέβαλε προκειμένου να προωθήσει ιδέες και προτάσεις, κυρίως όσον αφορά στην απλούστευση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ο οποίος, όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης- «κατά τη γνώμη μου, αποτελεί για τους περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες ένα εντελώς ακατανόητο «μαύρο κουτί». Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να προσθέσουμε βαθμούς διαφάνειας όσον αφορά στην επικοινωνία».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι για χώρες όπως η Ελλάδα, «παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στους πυλώνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Πολιτικής Συνοχής, οι οποίοι για τη χώρα μας συνδέονται με την ιδιότητά μας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και τόνισε πως «όταν σκεφτόμαστε την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πάντα σκεφτόμαστε τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική».

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι πρέπει να υπάρχει ένας ξεχωριστός πυλώνας για επενδύσεις στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ότι μέρος αυτού του καταμερισμού πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά. Και προσέθεσε: «Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι, με κάποιον τρόπο, όλες οι χώρες θα επωφεληθούν από αυτό το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας».

Και ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε: «Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Και πάλι, καλώς ήρθατε και σας ζητώ συγγνώμη που ξυπνάω μνήμες από την πανδημία του Covid, η οποία, φυσικά, πρέπει να θυμόμαστε ότι ήταν, πιστεύω, μια κρίση όπου η Ευρώπη πραγματικά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των πολιτών της».

Απο την πλευρά του ο Επίτροπος Piotr Serafin αφού ευχήθηκε «καλή ανάρρωση» στον πρωθυπουργό εξέφρασε την ικανοποίησή του που βρίσκεται στην Ελλάδα, «μια χώρα με οικονομική επιτυχία».

«Γνωρίζω πόσο δύσκολη περίοδο βίωσε η Ελλάδα, αλλά είστε η απτή απόδειξη ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν πραγματικά να επαναφέρουν την ανάπτυξη και να εγγυηθούν τελικά ένα καλύτερο μέλλον για τους λαούς μας» ανέφερε ο ευρωπαίος Επίτροπος.

Σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία της Επιτροπής ήρθε στην Αθήνα για να παρουσιάσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, ύψους σχεδόν 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, για την περίοδο μετά το 2027 και ζήτησε να ακούσει τις προτάσεις του κ. Μητσοτάκη. Είπε επίσης ότι όσον αφορά τη Συνοχή και τη γεωργία που ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός, «καταφέραμε να διατηρήσουμε επαρκείς πόρους γι’ αυτές τις πολιτικές που είναι τόσο σημαντικές για την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο για την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, όμως, δώσαμε έμφαση σε αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο. Πρέπει σίγουρα να επενδύσουμε περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα αλλά επίσης στην άμυνα και την ασφάλειά μας».

Συμπλήρωσε λέγοντας ότι η έμφαση θα δοθεί σε βασικούς στρατηγικούς τομείς, όπως οι νεοφυείς επιχειρήσεις, και σε πιο εξελιγμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που «είναι απαραίτητα για την τόνωση των επενδύσεων στην Ευρώπη στον τομέα της καινοτομίας και της στήριξης της ανταγωνιστικότητάς μας. Γι’ αυτό και δημιουργήσαμε αυτό το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, ύψους άνω των 400 δισεκατομμυρίων ευρώ, και ελπίζουμε ότι θα εκτιμηθεί και από τα κράτη μέλη στις συζητήσεις που είναι μπροστά μας» υπογράμμισε.

Αναφορικά με την άμυνα και την ασφάλεια, η πρόταση της Επιτροπής είναι να αυξηθούν κατά πέντε φορές οι δαπάνες σε αυτούς τους τομείς, ενώ ο Επίτροπος εξέφρασε τη συμφωνία του με την άποψη του κ. Μητσοτάκη ότι η άμυνα είναι το υπέρτατο δημόσιο αγαθό και ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε έργα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν από ένα μόνο κράτος μέλος.

Πρότεινε, τέλος, να τριπλασιαστούν οι πόροι για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και τη διαχείριση της μετανάστευσης και αυτός ο τριπλασιασμός θα αντικατοπτριστεί και στην κατανομή των κονδυλίων για την Ελλάδα στον συγκεκριμένο τομέα.