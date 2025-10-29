Τα βραβεία αναγνωστών Readers’ Choice Awards της «βίβλου του ταξιδιού», Conde Nast Traveller, παρουσιάζουν μια λίστα με τους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς στον κόσμο. Φέτος, μία πόλη της Ασίας ψηφίστηκε από τους περισσότερους αναγνώστες και κατέκτησε την κορυφή της λίστας.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο «Λίγα πράγματα είναι τόσο συνώνυμα με τα ταξίδια όσο το φαγητό. Τα προγράμματα περιήγησης σε γκαλερί καθοδηγούν τις βόλτες μας στην πόλη, αλλά οι ταξιδιώτες συχνά θυμούνται τα κομμάτια πίτσας που έφαγαν στο Μπρούκλιν και όχι τα αξιοθέατα που είδαν από το Empire State Building. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά τις ατελείωτες αναζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από ένα ταξίδι, χάνοντας τον ύπνο μας στην προσπάθειά μας να βρούμε τα πιο νόστιμα μέρη στη νέα πόλη που επισκεπτόμαστε.

Και τι χρονιά ήταν αυτή για τους λάτρεις του φαγητού – τόσο πολύ που μόνο δύο από τις 10 κορυφαίες πόλεις του περασμένου έτους βρίσκονται και πάλι στη λίστα. Το Κέιπ Τάουν επιστρέφει, αν και με μια μικρή πτώση, ενώ η εμμονή μας με την Ιαπωνία έχει δώσει μεγάλη ώθηση στο Τόκιο».

«[…] Από καιρό υμνούμε το Τόκιο ως ένα από τα απόλυτα ταξίδια που πρέπει να κάνουν οι απαιτητικοί γκουρμέ, και φαίνεται ότι τελικά το μήνυμα έχει περάσει: οι ώρες σε αυτή τη νεονική μητρόπολη περνάνε καλύτερα όταν τις αφιερώνεις στο να απολαμβάνεις τοπικές γεύσεις.

Σε αυτούς τους δρόμους θα βρείτε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, από σασίμι στην εξωτερική αγορά Tsukiji έως εντυπωσιακά γεύματα πολλών πιάτων σε ένα από τα ατελείωτα εστιατόρια με αστέρια Michelin. Ακόμα και με ένα γεμάτο πρόγραμμα, πάντα υπάρχει χρόνος να απολαύσετε όπως οι ντόπιοι τις αγορές με φαγητό του δρόμου, τα σούσι για το χέρι ή τα πλούσια μπολ ράμεν πριν από το βραδινό σάκε».

Οι καλύτερες πόλεις για φαγητό στον κόσμο, όπως τις ψήφισαν οι αναγνώστες του Conde Nast Traveller.

1. Τόκιο, Ιαπωνία

2. Σάντα Φε

3. Μαδρίτη

4. Τσιάνγκ Μάι

5. Κίτο

6. Κέιπ Τάουν

7. Λισαβόνα

8. Σαν Σεμπαστιάν

9. Πάλμα

10. Νέα Υόρκη