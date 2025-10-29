Απώλεια για τον χώρο του πολιτισμού καθώς ο μαέστρος και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η σύζυγός του, η σοπράνο Μάρα Θρασυβουλίδου, μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ένας υπέροχος άνθρωπος και σπουδαίος μουσικός, ο Γιώργος Νιάρχος, έφυγε ξαφνικά από κοντά μας το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου. Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε βαθιά και με προστάτεψε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο δάσκαλός μου, ο μέντοράς μου, το σύμπαν μου ολόκληρο».

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στο κοιμητήριο Κηφισιάς.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Νιάρχος

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στην Αθήνα και στη Βιέννη (Ακαδημία Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών) σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας. Έχει ενορχηστρώσει και διευθύνει 3 φορές στο διαγωνισμό της Eurovision και διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής και μαέστρος ‐ ενορχηστρωτής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών, καθώς κι ενορχηστρωτής και μαέστρος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Είχε ενορχηστρώσει και διευθύνει πολλά Μουσικά Θέατρα της Αθήνας(“Hello Dolly”,”Εύθυμη Χήρα”, “Μάλα”),παραστάσεις στο Ηρώδειο (“Γυναικών Πάθη” με χορικά του Ευριπίδη), μεγάλες συναυλίες στο Ηρώδειο (της Βουλής των Ελλήνων με Ελληνική οπερέτα ‐σολίστ Μάρα Θρασυβουλίδου, για τον Μιχ. Σουγιούλ, καθώς και συναυλίες με τη Μαρινέλλα και τον Γιώργο Νταλάρα στο Μέγαρο Μουσικής και σ’ όλη την Ελλάδα.

Συμμετείχε σε πολλά Φεστιβάλ (π.χ.Διεθνές Φεστιβάλ Ναυπλίου), και εγκαινίασε σημαντικά θέατρα με ελληνική οπερέτα (Β’ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ με τους “Απάχηδες των Αθηνών” με δική του μουσική διασκευή κι ενορχήστρωση, το ιστορικό Θέατρο” Απόλλων” στη Σύρο που ήταν το Α’ Λυρικό Θέατρο της Ελλάδος με το “Βαφτιστικό” και το” Βουλευτικό” στο Ναύπλιο που ήταν η Α’ Βουλή των Ελλήνων.

Είχε δώσει πολλές συναυλίες σ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό (Μόντρεαλ του Καναδά με τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, στην Όπερα της Αλεξάνδρειας παρόντος του Πατριάρχου Θεόδωρου Β’, στη Βιέννη όπου και ερμήνευσε στο πιάνο σε πρώτη εκτέλεση το” Valse D”που συνέθεσε εις μνήμην του Νικολάου Δούμπα, μεγάλου έλληνα χορηγού που έζησε στη Βιέννη(1830‐1900).

Τιμήθηκε με πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους για τις συνεργασίες του με τα πρώτα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.