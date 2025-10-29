Στην «καρδιά» του Χολομώντα, ο ελατοπαραγωγός Γιάννης Ξάκης, πρόεδρος της ορεινής κοινότητας Ταξιάρχη Χαλκιδικής, ανέβηκε το μεσημέρι στον γερανό για να επιβλέψει –και να βοηθήσει όπου χρειαστεί– στην κοπή του φετινού πρωταγωνιστή των γιορτών: ενός έλατου ύψους άνω των 13 μέτρων, που θα στηθεί στην πλατεία του χωριού. Η διαδικασία σηματοδοτεί επίσημα την έναρξη των προετοιμασιών για τη «Γιορτή του Ελάτου», με τους κατοίκους να υποδέχονται ήδη τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί στο χωριό, ο κ. Ξάκης αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι από σήμερα όλοι οι κάτοικοι βρίσκονται επί ποδός. Όπως τονίζει, ο Ταξιάρχης μετατρέπεται για τις επόμενες ημέρες σε ένα μεγάλο ανοιχτό «εργαστήρι Χριστουγέννων», όπου μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία των εορταστικών εκδηλώσεων.

Το δέντρο που θα φωτίσει πρώτο φέτος την Ελλάδα, από την πλατεία του Ταξιάρχη —για έβδομη συνεχόμενη χρονιά— «είναι μεγαλωμένο με φροντίδα και αγάπη, και τώρα όλο το χωριό δουλεύει μαζί για να δώσει το σήμα των Χριστουγέννων. Είναι μια γιορτή που μας ενώνει και μας γεμίζει περηφάνια κάθε χρόνο», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της κοινότητας.

Χιλιάδες λαμπάκια θα αρχίσουν σύντομα να αναβοσβήνουν ρυθμικά, ενώ πολύχρωμα στολίδια θα κοσμήσουν τα κλαδιά του. Στην κορυφή του θα λάμψει ένα μεγάλο χρυσό αστέρι, ολοκληρώνοντας τη φετινή γιορτινή εμφάνιση του ελάτου του Ταξιάρχη, που κάθε χρόνο σκορπά φως και χαμόγελα.

Η «Γιορτή του Ελάτου» και οι ετοιμασίες των παραγωγών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πολυγύρου και της δημοτικής κοινότητας Ταξιάρχη, η «Γιορτή του Ελάτου» θα ξεκινήσει αμέσως μετά τον Μέγα Εσπερινό της 7ης Νοεμβρίου, στις 20:00. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, χορό και τη συμμετοχή όλων των συλλόγων του χωριού: του Πολιτιστικού Συλλόγου, του Συλλόγου Νεολαίας, του Αθλητικού Συλλόγου «Χολομών», του Συλλόγου Γυναικών και των Απανταχού Ταξιαρχιωτών.

Παράλληλα, οι ελατοπαραγωγοί δηλώνουν πανέτοιμοι να καλύψουν πλήρως τη φετινή ζήτηση. Οι πρώτες αποστολές θα ξεκινήσουν μόλις δοθούν οι σχετικές άδειες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σημεία πώλησης θα υπάρξουν σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βόλο, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη και σε νησιά, ενώ έχουν προγραμματιστεί και εξαγωγές προς την Κύπρο και τα Τίρανα της Αλβανίας.