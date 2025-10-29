ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Τον τελευταίο καιρό κάνετε πως δεν βλέπετε τις ευθύνες σας, με αποτέλεσμα να έχετε παραμελήσει αρκετά πράγματα. Μπας και σώσετε λίγο την κατάσταση, αρχίστε να παίρνετε τηλέφωνο φίλους και να ζητάτε συγγνώμη που δεν ασχοληθήκατε μαζί τους τόσο καιρό. Πρέπει να σκεφτείτε και άλλα πράγματα, εκτός από τα προσωπικά προβλήματά σας.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Κανονίστε να κάνετε νέα πράγματα για να ξεφύγετε από τη ρουτίνα σας. Είναι αλήθεια πως έχετε περάσει δύσκολα τον τελευταίο καιρό, οπότε πρέπει να χαλαρώσετε και να αφήσετε τα προβλήματα πίσω σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Τον τελευταίο καιρό έχετε ξεφύγει λίγο με όλα όσα σας συμβαίνουν. Οι ιδιορρυθμίες των άλλων σας τρελαίνουν και έτσι είστε συνεχώς έτοιμοι για καβγά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, δεν αναγνωρίζετε και τα δικά σας σφάλματα, με αποτέλεσμα να έχετε συνεχώς προστριβές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Υπάρχουν κάποια οικογενειακά ζητήματα σήμερα που σας προκαλούν εκνευρισμό και δεν σας αφήνουν να ηρεμήσετε με κανέναν τρόπο! Πριν βάλετε τις φωνές, ωστόσο, είναι καλύτερο να δοκιμάσετε μια πιο ήρεμη προσέγγιση. Μην αφήσετε όλη αυτή την ένταση που νιώθετε να μεταφερθεί στη δουλειά σας.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Σήμερα μπορείτε να κάνετε κάποιες επενδύσεις άφοβα γιατί οι θέσεις των πλανητών σάς ευνοούν. Βέβαια, πριν αρχίσετε να το παίζετε επιχειρηματίες, θα ήταν καλό να εξοφλήσετε όλα σας τα χρέη και γενικά να κλείσετε τους παλιούς σας λογαριασμούς. Αν κουραστείτε από το συνεχές κλαψούρισμα ενός αγαπημένου σας προσώπου, να του το πείτε για να σταματήσει επιτέλους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Αν έχετε παιδιά, θα έχετε πολλές σκοτούρες σήμερα γιατί δεν θα κάνουν τίποτα από όσα τους έχετε ζητήσει. Προσπαθήστε να μη συγχυστείτε υπερβολικά γιατί όλα αυτά τα προβλήματα μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην υγεία σας.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Βρείτε χρόνο για να τον περάσετε με την οικογένειά σας. Αν όντως τους αγαπάτε όσο λέτε, τότε πρέπει να φροντίσετε να τους το δείξετε. Ένας καλός τρόπος είναι να κάνετε κάποιες επενδύσεις που θα εξασφαλίσουν το μέλλον των αγαπημένων σας προσώπων. Καλή η αγάπη, αλλά αν δεν έχετε και να φάτε δεν θα τη βγάλετε καθαρή.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Αν γίνετε μάρτυρες ενός μεγάλου καβγά μεταξύ των μελών της οικογένειάς σας, σε καμία περίπτωση μην μπείτε στη μέση γιατί θα την πληρώσετε εσείς. Το καλύτερο είναι να αφήσετε να περάσει η καταιγίδα και μετά να προσπαθήσετε να τους συμφιλιώσετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Έχετε όρεξη να φάτε κάτι διαφορετικό σήμερα; Γιατί δεν πάτε σε κάποιο εστιατόριο με ιδιαίτερη κουζίνα; Αν έχετε αισθήματα για κάποιον/α φίλο/η, μπορείτε να τον/την πάρετε μαζί σας και πάνω στο φαγητό να του/της πείτε πώς τον/τη βλέπετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Εάν είστε ελεύθεροι, σήμερα να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά γιατί μπορεί να συναντήσετε ένα πολύ όμορφο και ελκυστικό πρόσωπο. Στην κουβέντα σας μαζί του όμως να μη φανείτε πολύ απελπισμένοι και το τρομάξετε. Αν είστε δεσμευμένοι, θα ανακαλύψετε ότι ο σύντροφός σας έχει μια μεγάλη ευχάριστη έκπληξη για σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Μην αποδεχθείτε σήμερα καμία επιχειρηματική ή προσωπική πρόταση, χωρίς να ψάξετε μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια, γιατί ίσως κάποιος προσπαθήσει να σας πιάσει κορόιδο. Μην είστε υπερβολικοί στις αντιδράσεις σας στη δουλειά γιατί οι υστερίες σας θα δημιουργήσουν προβλήματα στις σχέσεις σας με τους συναδέλφους.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Θα βρεθείτε αντιμέτωποι με πολλές εξελίξεις στην προσωπική σας ζωή σήμερα και έτσι είναι ανώφελο να προσπαθείτε να αντισταθείτε. Ειδικά αν πρόκειται για τα ερωτικά σας ή τα επαγγελματικά σας, αφεθείτε και θα δείτε που όλες αυτές οι αλλαγές θα σας βγουν σε καλό.